獨派青年慈湖潑漆被逮　陳師孟要查檢警有無濫權

獨派青年 2 月於慈湖陵寢潑漆，隨後桃園市警方持檢察官的拘票逮捕當事人，其中警方及檢察官執法過程是否濫權，引起監察委員陳師孟、高涌誠的關注，並對此案偵查程序所涉的可能違失申請自動調查。

監察院表示，獨派青年在慈湖陵寢潑漆後，被警方持拘票拘提逮捕，警方及檢察官於執法過程中，疑似對被告濫權使用警銬、強取指紋及禁止聯繫律師。

監察委員陳師孟、高涌誠強調，程序正義的重要性不亞於實體正義，缺少程序正義的執法過程，不只易致生冤抑，本質上也侵害人權。尤其在刑事訴訟程序中，被告為國家強制力的行使對象，往往處於武器與資訊不對等的地位，較難即時保障自己的權利，亦難以確保程序合法進行，因此執法機關如何貫徹程序正義，是法治國家保障人權的一大課題。