NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
政治總覽黨政要聞國會殿堂兩岸政治名家政治巷仔內國防軍武首都焦點
即時跑馬燈巴鈺擠掉嚴立婷　馬爾地夫歡慶周年陳雷狂練身體　秀「這根」驚呆了！凱擘大寬頻500M只要$799
政治

獨派青年慈湖潑漆被逮　陳師孟要查檢警有無濫權

記者林仕祥／台北報導2018/06/20 17:08
▲獨派青年2月於慈湖陵寢潑漆被逮，監察委員陳師孟，要查檢警執法有無濫權。（圖／NOWnews資料照 ）
▲獨派青年2月於慈湖陵寢潑漆被逮，監察委員陳師孟，要查檢警執法有無濫權。（圖／NOWnews資料照 ）

獨派青年 2 月於慈湖陵寢潑漆，隨後桃園市警方持檢察官的拘票逮捕當事人，其中警方及檢察官執法過程是否濫權，引起監察委員陳師孟、高涌誠的關注，並對此案偵查程序所涉的可能違失申請自動調查。

監察院表示，獨派青年在慈湖陵寢潑漆後，被警方持拘票拘提逮捕，警方及檢察官於執法過程中，疑似對被告濫權使用警銬、強取指紋及禁止聯繫律師。

監察委員陳師孟、高涌誠強調，程序正義的重要性不亞於實體正義，缺少程序正義的執法過程，不只易致生冤抑，本質上也侵害人權。尤其在刑事訴訟程序中，被告為國家強制力的行使對象，往往處於武器與資訊不對等的地位，較難即時保障自己的權利，亦難以確保程序合法進行，因此執法機關如何貫徹程序正義，是法治國家保障人權的一大課題。

陳師孟、高涌誠指出，憲法第 8 條及司法院大法官解釋第 384、582 號闡明國家權力的行使，須符合正當法律程序及比例原則，且司法院大法官解釋第 737 號亦蘊含偵查中辯護權的重要性。

陳師孟、高涌誠說，警方執行拘提時，其手段是否逾越必要程度而有不當？有無濫權上銬、威嚇被告或強取指紋？又於偵查程序中，有無不當限制被告聯繫親友，或妨礙被告辯護權？有無違背刑事訴訟法相關規定？相關問題將進一步調查釐清。
 

關鍵字慈湖潑漆陳師孟高涌誠程序正義
促銷鳳梨　馬英九訂百箱鳳梨贈立委

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
存骨本養肌肉這樣做→
存骨本養肌肉這樣做→
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan