廣西荔枝產量過剩 果農踩爛荔枝洩憤

（中央社台北20日電）有「中國荔枝之鄉」美譽的廣西靈山鄉，近日因為荔枝產量過剩，部分價格甚至跌到1公斤只要人民幣1元還沒人買，當地果農氣得把荔枝倒在地上踩爛洩憤。

中國今年春節時期雨水豐滿，迎夏也沒有遇到颱風及雨水的衝擊，夏季水果異常豐收，也引發產量過剩問題。

北青網報導，廣西靈山多地近日荔枝價格大跌，往年荔枝在這個時候的收購價格一般在500公克人民幣1.2元（約新台幣6元）左右，今年的荔枝價格下跌到8毛錢左右，更有一些品種價格只剩5毛錢。

網路傳出多支影片顯示，部分當地果農因為連500公克5毛錢的價格都賣不出去，一氣之下把荔枝倒在地上踩爛。靈山網友吐槽道：「今年荔枝賤過泥，五毛一斤（500公克）無人要」，當成垃圾還要費力清潔。