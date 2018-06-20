NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈巴鈺擠掉嚴立婷　馬爾地夫歡慶周年陳雷狂練身體　秀「這根」驚呆了！凱擘大寬頻500M只要$799
中央社

廣西荔枝產量過剩 果農踩爛荔枝洩憤

中央社2018/06/20 16:51
中央社 財經 / NOWnews
中央社 財經 / NOWnews

（中央社台北20日電）有「中國荔枝之鄉」美譽的廣西靈山鄉，近日因為荔枝產量過剩，部分價格甚至跌到1公斤只要人民幣1元還沒人買，當地果農氣得把荔枝倒在地上踩爛洩憤。

中國今年春節時期雨水豐滿，迎夏也沒有遇到颱風及雨水的衝擊，夏季水果異常豐收，也引發產量過剩問題。

北青網報導，廣西靈山多地近日荔枝價格大跌，往年荔枝在這個時候的收購價格一般在500公克人民幣1.2元（約新台幣6元）左右，今年的荔枝價格下跌到8毛錢左右，更有一些品種價格只剩5毛錢。

網路傳出多支影片顯示，部分當地果農因為連500公克5毛錢的價格都賣不出去，一氣之下把荔枝倒在地上踩爛。靈山網友吐槽道：「今年荔枝賤過泥，五毛一斤（500公克）無人要」，當成垃圾還要費力清潔。

大陸網友看到新聞，紛紛留言抱怨在城市買荔枝500公克動輒還要10元；有人還質疑政府忙著救台灣果農，卻對自己果農不理不睬。

搜狐網報導指出，荔枝的成本貴在運輸、低溫保鮮，如果摘下72小時內不能送達消費者手中，品質就會嚴重下降，再加上包裝等人工費用，長江以北的荔枝，如果賣價低於500公克18元，基本上就要虧本。也難怪產區1公斤1元賣不掉，城市500公克5元卻買不到。（編輯：楊昇儒/陳家倫）1070620

憂勞基法再修法 勞團擬23...澎湖花火節21日壓軸 花...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
存骨本養肌肉這樣做→
存骨本養肌肉這樣做→
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan