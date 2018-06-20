力挺東台灣觀光　金門－花蓮包機啟航載客率全滿

遠航表示，有感於今（ 2018 ）年花蓮強震重創當地觀光產業，因此與金門、花蓮兩縣政府合作，集結 12 家旅行社推動金門－花蓮包機行程，使用 165 人座麥道 MD-82/83 客機執飛。

為協助振興金門、花蓮觀光旅遊，遠東航空推出金門－花蓮包機行程，首發班機今（ 20 ）日啟航，來回共計飛行 4 班次，盼能促進金門、花蓮兩地的觀光，也盼未來能成為定期包機，並透過金廈小三通方式，把旅客帶進花蓮。同時，遠東航空推出金門離島居民機票優惠， 2 人以上搭乘定期航班可享票價最低 5 折起。

包機來回共計飛行 4 班次，今日 9：00 自金門起飛， 10：50 自花蓮返回金門，另於 22 日 12：30 自金門起飛， 14：15 從花蓮返回金門，單次航程 75 分鐘，首航載客率全滿。

花蓮縣府觀光處長彭偉族表示，地震重創花蓮，造成觀光業商機大量流失，希望藉由包機活動試水溫，拓展金門到花蓮旅遊客源，未來中長程是期盼能發展成定期包機，讓金廈小三通的旅客，能夠透過金門直飛花蓮的方式，直接進入東台灣旅遊。

此外，遠東航空另有「金門離島居民促銷 5 折優惠」方案，即日起至 12 月 31 日，凡金門縣民 2 人以上搭乘定期航線，即享最低 5 折起優惠，此優惠方案訂購後不得更改姓名、行程，雙重優惠不得同時使用。