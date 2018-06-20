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阿管處寶島仲夏節系列　夏至日北回太陽館千杯愛玉消暑

記者任禮清／嘉義縣報導2018/06/20 18:21
▲阿里山國家風景區管理處配合交通部觀光局打造「Formosa Summer Festival」品牌，21日上午在嘉義縣北回歸線太陽館免費提供一千杯愛玉冰供遊客品嚐（圖／阿管處提供)
▲阿里山國家風景區管理處配合交通部觀光局打造「Formosa Summer Festival」品牌，21日上午在嘉義縣北回歸線太陽館免費提供一千杯愛玉冰供遊客品嚐（圖／阿管處提供)

阿里山國家風景區管理處配合交通部觀光局打造「Formosa Summer Festival」品牌，邀請特色冰品網路票選第一名及第二名愛玉冰店的臺南「佛都愛玉」及奮起湖「愛山屋」，與阿里山在地特色店家「草本傳奇」及「山坡咖啡」，將於6月21日上午9時至11時在嘉義縣北回歸線太陽館，免費提供一千杯愛玉冰供遊客品嚐，現場能品嚐道地純正的手工愛玉，亦運用草本素材及天然水果調出多種顏色的愛玉冰，要讓夏至日熱情繽紛又有色調。

今年是交通部觀光局打造「2018寶島仲夏節Formosa Summer Festival」品牌的第1年，以結合運動、美食、夏至235、沙雕藝術、鐵道旅遊等5大系統，整合推出各系列活動，並以7項最在地的冰品結合系列活動。阿管處表示嘉義是以清涼消暑的「愛玉冰」，為其中一項在地人氣冰品，於6月21日上午在嘉義縣北回歸線太陽館，免費提供品嘗手工愛玉，歡迎大家一同至嘉義縣北回歸線太陽館共襄盛舉。

6月21日正逢今年的夏至日，阿管處歡迎民眾來一碗冰涼的愛玉冰，與千人共享阿里山冰品美食，另外在奮起湖肖楠母樹林木棧道平台，至7月31日期間的週六、日上午10-12時，提供民眾免費參與森林茶席體驗，並可至奮起湖品嚐在地愛玉冰，期透過阿里山四季特有的文化與地景風貌，塑造阿里山茶文化及觀光廊道。

關鍵字阿里山愛玉冰夏至寶島仲夏節太陽館
服務羅東鄉親　藍線免巴汰舊換新治安會報傳佳音　縣長表揚有功員警

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