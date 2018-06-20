「患難見真情！」 安倍晉三感謝台灣關心大阪強震

本月 18 日清晨，日本關西大阪地區發生規模 6.1 強震，一共釀成5死、至少389人受傷。日本首相安倍晉三今（20）日特地在推特上 PO 文，感謝台灣民眾的暖舉，並回應總統蔡英文對於近畿地區民眾的關心，直呼：「患難見真情！」希望雙方能繼續維持這樣的互助關係。

本月 18 日大阪地區發生芮氏規模 6.1 的強震，並傳出了許多災情，死傷人數更不斷增加，目前只知一共 5 人死亡、至少 389 人受傷。蔡英文則在推特上以英文、日文 PO 文表達關切之意；她表示，誠心祈求受傷的人儘速恢復健康、受災地早日恢復原貌，並代表台灣人民，向受到日本地震影響的人致上慰問之意，強調在日本有需要時，台灣隨時準備好提供協助。