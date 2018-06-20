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「患難見真情！」 安倍晉三感謝台灣關心大阪強震

國際中心／綜合報導2018/06/20 17:18
▲日本首相安倍晉三今（20）日特地在推特上 PO 文，感謝台灣民眾對大阪強震付出的暖舉。（圖／達志影像／美聯社 , 2018.6.20）
▲日本首相安倍晉三今（20）日特地在推特上 PO 文，感謝台灣民眾對大阪強震付出的暖舉。（圖／達志影像／美聯社 , 2018.6.20）

本月 18 日清晨，日本關西大阪地區發生規模 6.1 強震，一共釀成5死、至少389人受傷。日本首相安倍晉三今（20）日特地在推特上 PO 文，感謝台灣民眾的暖舉，並回應總統蔡英文對於近畿地區民眾的關心，直呼：「患難見真情！」希望雙方能繼續維持這樣的互助關係。

本月 18 日大阪地區發生芮氏規模 6.1 的強震，並傳出了許多災情，死傷人數更不斷增加，目前只知一共 5 人死亡、至少 389 人受傷。蔡英文則在推特上以英文、日文 PO 文表達關切之意；她表示，誠心祈求受傷的人儘速恢復健康、受災地早日恢復原貌，並代表台灣人民，向受到日本地震影響的人致上慰問之意，強調在日本有需要時，台灣隨時準備好提供協助。


本月 18 日大阪地區發生芮氏規模 6.1 的強震，並傳出了許多災情，死傷人數更不斷增加。（圖／達志影像／美聯社 , 2018.6.20）

對此，安倍晉三今天也在推特上發文，對於台灣民眾關心大阪地震的暖舉表示感謝：「非常感謝老朋友台灣對日本的聲援，所謂『患難見真情』，希望今後彼此能繼續保持在困難時互相幫助的關係！」

事實上，這已經不是安倍晉三首度對台灣示好，今年 2 月花蓮強震發生後，安倍還特別用書法手寫「台灣加油」來表達慰問之意。

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