「患難見真情！」 安倍晉三感謝台灣關心大阪強震

本月 18 日清晨，日本關西大阪地區發生規模 6.1 強震，一共釀成5死、至少389人受傷。日本首相安倍晉三今（20）日特地在推特上 PO 文，感謝台灣民眾的暖舉，並回應總統蔡英文對於近畿地區民眾的關心，直呼：「患難見真情！」希望雙方能繼續維持這樣的互助關係。
本月 18 日大阪地區發生芮氏規模 6.1 的強震，並傳出了許多災情，死傷人數更不斷增加，目前只知一共 5 人死亡、至少 389 人受傷。蔡英文則在推特上以英文、日文 PO 文表達關切之意；她表示，誠心祈求受傷的人儘速恢復健康、受災地早日恢復原貌，並代表台灣人民，向受到日本地震影響的人致上慰問之意，強調在日本有需要時，台灣隨時準備好提供協助。
▲本月 18 日大阪地區發生芮氏規模 6.1 的強震，並傳出了許多災情，死傷人數更不斷增加。（圖／達志影像／美聯社 , 2018.6.20）
對此，安倍晉三今天也在推特上發文，對於台灣民眾關心大阪地震的暖舉表示感謝：「非常感謝老朋友台灣對日本的聲援，所謂『患難見真情』，希望今後彼此能繼續保持在困難時互相幫助的關係！」
事實上，這已經不是安倍晉三首度對台灣示好，今年 2 月花蓮強震發生後，安倍還特別用書法手寫「台灣加油」來表達慰問之意。
心温まるお見舞いの言葉、ありがとうございます。古くからの友人である台湾の皆さんから、本当にたくさんの応援メッセージをいただいていることにも、感謝したいと思います。「まさかの時の友は真の友」、これからも、困難な時に助け合える関係を続けていくことを希望します。 https://t.co/PE5eMAdFft— 安倍晋三 (@AbeShinzo) 2018年6月20日