NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈巴鈺擠掉嚴立婷　馬爾地夫歡慶周年陳雷狂練身體　秀「這根」驚呆了！凱擘大寬頻500M只要$799
中央社

台塑越鋼污染近2年 環團籲公開監測數據

中央社2018/06/20 17:00
中央社 財經 / NOWnews
中央社 財經 / NOWnews

（中央社記者吳欣紜、韋樞台北20日電）台塑越南河靜鋼廠2016年因排放廢水造成越南海岸污染，迄今仍未公開環境監測數據，環團今天在台塑股東會中要求公布數據，台塑董事長林健男以此非越鋼公司股東會宣布散會。

台塑越南河靜鋼鐵廠2016年時因違法排放廢水，導致越南中部四省沿海200公里海岸受廢水汙染、大量魚類死亡，不僅衝擊當地居民生計與生活，也被視為越南有史以來最嚴重的環境保護事件。

台塑公司今天在台北王朝大飯店召開股東會，環保團體及人權團體在股東會前召開記者會，要求台塑集團負起社會責任、公開環境監測數據報告，不要當越共的幫兇。

台灣人權促進會居住權專員林彥彤表示，台塑越鋼死魚事件爆發後，除了心不甘情不願的賠償5億美元外，都沒對當地提出復健計畫、污染監控及公開詳細報告等，台塑越鋼廠從當初設廠、迫遷當地居民，直到運轉後發生污染事件，台塑始終沒有擔負起社會責任，「實在非常痛心」。

綠色公民行動聯盟研究員曾虹文指出，台塑不應迴避排放污染的事實，除了在股東會上應交代GDP的貢獻外，也應交代對環境污染的貢獻，主動公開排放的污染物質與排放量，給社會大眾一個交代。

環境權保障基金會執行長凃又文表示，台灣之前在產業全球化下已發生RCA事件，RCA使得台灣當地環境及民眾健康遭受影響，政府現在力推新南向政策，政策不該是複製污染到其他國家，台塑應提升相關防污設備、主動做好公開環境監測相關訊息，這才是永續的做法。

隨後男女各一位環團人員進入股東會並舉起陳情牌子，引起現場側目。他們在臨時動議階段發言，主張台塑應該加強麥寮的環境監測，林健男回應麥寮廠的許多監測數據都和環保局連線，數字不會錯的。

但女性環團成員發言指台塑河靜鋼鐵廠上次造成死魚事件，台塑應該公布環境監控數據，並指當地人認為台塑越鋼廠等於台塑，台塑等於台灣，台塑應重視形象，坦誠公布監測數據；不過林健男則以「這裡是台塑公司107年股東常會，不是越鋼公司股東會」，並宣布散會，林健男則快速離開會場。（編輯：張均懋）1070620

板橋分屍案 黃女哥哥：無...濟弱撫慰病患 李智比台灣...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
存骨本養肌肉這樣做→
存骨本養肌肉這樣做→
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan