板橋分屍案 黃女哥哥：無法原諒凶嫌

（中央社記者王鴻國新北20日電）板橋分屍案遇害黃姓女子今天出殯，告別式以茉莉花為主題布置，黃女哥哥表示，凶嫌家人迄今一個道歉都沒有。雖然凶嫌已畏罪自殺，「他就算判了10個死刑，我們也沒辦法原諒他。」
黃女遭朱姓男友在板橋住處殘忍殺害並肢解17塊埋屍社區花圃，朱男在案發後畏罪上吊自殺；在相關人士義務替黃女修復遺體，讓她有尊嚴的走完人生最後一程。黃女哥哥在臉書上貼出「今天的妳，好美」的文句，充滿了不捨。
黃女的哥哥在近來的貼文中有著許多妹妹的照片，短短的留言都是最深的心痛，他說「難過是真的，痛也真的。妹妹加油，妳永遠是我們心目中那最棒最漂亮最完美的妹妹。」道盡了被害人家屬的心酸與難過。
黃女的告別式今天上午在台北市第二殯儀館舉行，現場以茉莉花為主題布置，樸實中透著哀戚，黃女哥哥說，今天告別式都是按照妹妹的個性布置，而且她的英文名字就是茉莉花。
但黃女哥哥談到凶嫌仍難掩憤怒，他說，凶嫌他們家到目前為止一個道歉都沒有，一次道歉都沒有，一點點歉意也沒有；雖然凶嫌已畏罪自殺，但黃女哥哥強調「他就算判了10個死刑，我們也沒辦法原諒他。」
黃女哥哥曾說告別式是為妹妹舉辦她的人生「畢業典禮」，就在完成告別式後，黃女哥哥也在臉書上貼文說「繼國小和國中跳級早讀之後，今天妳又搶先畢業了。好樣的，哥哥每個階段的表現都輸你。」「我們也會努力的，盡全力的過完每一天。等我們誰哪天先畢業了，妳務必要來親自接機！」（編輯：李錫璋）1070620