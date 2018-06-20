板橋分屍案 黃女哥哥：無法原諒凶嫌

（中央社記者王鴻國新北20日電）板橋分屍案遇害黃姓女子今天出殯，告別式以茉莉花為主題布置，黃女哥哥表示，凶嫌家人迄今一個道歉都沒有。雖然凶嫌已畏罪自殺，「他就算判了10個死刑，我們也沒辦法原諒他。」

黃女遭朱姓男友在板橋住處殘忍殺害並肢解17塊埋屍社區花圃，朱男在案發後畏罪上吊自殺；在相關人士義務替黃女修復遺體，讓她有尊嚴的走完人生最後一程。黃女哥哥在臉書上貼出「今天的妳，好美」的文句，充滿了不捨。

黃女的哥哥在近來的貼文中有著許多妹妹的照片，短短的留言都是最深的心痛，他說「難過是真的，痛也真的。妹妹加油，妳永遠是我們心目中那最棒最漂亮最完美的妹妹。」道盡了被害人家屬的心酸與難過。