呂桔誠率團赴以色列 汲取金融科技創新

（中央社記者蔡怡杼台北20日電）為汲取科技創新先驅國家以色列的創新與發展經驗，提升台灣數位金融競爭力，銀行公會理事長呂桔誠首度率團赴以色列參訪，將與國際著名金融科技及資安先導創新機構深度交流。

中華民國銀行商業同業公會全國聯合會表示，以色列無論在人口規模、歷史背景及天然資源缺乏等方面，與台灣均有相似之處，然而，以色列在金融科技與科技創新領域，具有卓越領先的地位，可提供不同的金融科技發展思考方向，非常值得台灣學習。

銀行公會17日至23日舉辦的「2018以色列金融科技及資安產業考察團」，特與駐台北以色列經濟文化辦事處合作，呂桔誠率台灣金融業高層赴以色列考察。