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全球富翁資產總和首度破70兆美元 年輕人看重虛擬貨

鉅亨網2018/06/20 17:14
鉅亨網 / NOWnews
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根據一份週二 (19 日) 發布的最新報告顯示，由於全球經濟改善及股市表現強勁，百萬富豪們的累計財富連 6 年上漲，並首度突破了 70 兆美元。

凱捷諮詢公司 (Capgemini) 在 2018 年發布的《世界財富報告》指出，全球百萬富翁的總資產較去年增加 10.6%，來到破紀錄的 70.2 兆美元。而晉升百萬 (美元) 富翁的數量，也成長了近 10%，總數來到 1810 萬人。

凱捷金融服務主管 Anirban Bose 指出，全球富翁連續 2 年都得到超過 20% 以上的投資回報，以目前的進度來看，到 2025 年，富翁們的總資產將到達 100 兆美元。

(圖表取自USA Today)
(圖表取自 USA Today)

若以地區分布來看，亞太地區早在 2015 年就已經取代了北美，成為百萬富翁人數最多的地區。在亞太和北美之後，排名第三的是歐洲。在亞洲國家中，印度百萬富翁的增幅最大，達 20%。但就百萬富翁的絕對人數來看，中國仍多過印度。

富翁們如何投資？

由凱捷公司進行的問卷調查中，很多百萬富翁都抱怨，他們的理財顧問沒有在投資虛擬貨幣方面提供足夠的訊息。以年齡來看，71.1% 的年輕富人 (40 歲以下)，「高度重視」取得這方面的資訊，60 歲以上的富人，僅 13% 選擇這個選項。

調查也顯示，對虛擬貨幣的投資，因地域有很大的差別。南美和亞洲百萬富翁中投資虛擬貨幣領域的比例，分別達 59.7% 和 51.6%，而歐洲和北美富翁中，只有 4 分之一涉足虛擬貨幣。

房地產仍是富翁投資的熱門選項，富人對此的投資較 1 年前增加了 2.8%。相較之下，股票占比下降 0.2%，債券投資少了 2.2%。

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