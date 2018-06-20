全球富翁資產總和首度破70兆美元 年輕人看重虛擬貨

根據一份週二 (19 日) 發布的最新報告顯示，由於全球經濟改善及股市表現強勁，百萬富豪們的累計財富連 6 年上漲，並首度突破了 70 兆美元。

凱捷諮詢公司 (Capgemini) 在 2018 年發布的《世界財富報告》指出，全球百萬富翁的總資產較去年增加 10.6%，來到破紀錄的 70.2 兆美元。而晉升百萬 (美元) 富翁的數量，也成長了近 10%，總數來到 1810 萬人。

凱捷金融服務主管 Anirban Bose 指出，全球富翁連續 2 年都得到超過 20% 以上的投資回報，以目前的進度來看，到 2025 年，富翁們的總資產將到達 100 兆美元。