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神父10元起家助弱勢 劉一峰：台灣就是我的家

中央社2018/06/20 17:04
中央社 生活 / NOWnews
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外籍大愛台灣情系列7（中央社記者李先鳳花蓮縣20日電）花蓮玉里天主堂神父劉一峰來台服務逾50年，他從賣一捆舊報紙10元開始，開啟資源回收事業，幫助弱勢者自力更生，讓玉里鎮被稱為「沒有遊民」城鎮，劉一峰國語、台語及原民語流利，一生2/3時間在台灣，他說「台灣就是我的家」。

劉一峰（Yves Moal），1941年8月5日出生於法國布列塔尼，24歲晉鐸為神父，1966年25歲來台服務，1986年奉派至玉里天主堂擔任本堂，1999年接下法籍神父顧超前創辦的安德啟智中心，照顧當地的心智障礙、肢體障礙與多重障礙者至今。

早年聯外交通不便，偏遠地區的社會資源很少，都賴國內外教友的支持與援助，讓安德啟智中心院童們能過日子、受教育，劉一峰一直設法尋求突破困境之道。

20多年前，劉一峰偶然賣了一捆舊報紙換來新台幣10元，從此開啟資源回收的歷程，也為安德啟智中心紓困，「原來舊報紙也可以賣錢」。

從此他開始號召教友們做資源回收，慢慢的左鄰右舍也開始捐贈，收入、信心持續增加。如今教堂的資源回收場，可以安置身心障礙人士就業，為他們在逆境中開啟生機，也解決安德啟智中心經費拮据的窘境。

走進玉里天主堂，庭院一角舊報紙、書刊雜誌、瓶瓶罐罐堆積如山，劉一峰埋首整理、分類，數名啟智中心院生、義工在一旁幫忙，大夥忙得不可開交。

「玉里人都知道、資源回收就拿給劉神父。」陳阿嬤拿著舊報紙、寶特瓶來到玉里天主堂，她很佩服劉一峰靠資源回收收容很多弱勢，所以只要家中有要回收的物品，都會送到這裡。

資源回收的物品愈來愈多，其中不乏還堪用的書籍、電器、衣物等，因此，劉一峰與當地醫院合作開了二手商店，讓這些還能用的物品再利用。

劉一峰收容失業者、更生人或弱勢者，教導他們靠自己力量工作，讓他們安心、有地方住，玉里鎮甚至被稱為「沒有遊民」的城鎮。目前玉里天主堂收容30多名無家可歸的民眾，劉一峰帶著他們每天工作，換取應有的報酬與尊重。

10元「起家」的劉一峰，不僅在地方上成為傳奇人物，事蹟更獲各界肯定，2007年獲績優外籍宗教人士、2012年獲頒花蓮縣榮譽縣民、2012年勞委會「金旭獎」最佳社會公益獎、2013年基層芳草人物代表、2015年內政部「績優外籍宗教人士」表揚、2015年總統文化獎之「人道獎」、2015年吳尊賢愛心獎慈善服務獎、2015年獲頒紫色大綬景星勳章、2016年獲醫療奉獻獎，成就及表揚不勝枚舉。

「安德啟智中心」創辦人顧超前神父1999年過世後，劉一峰接受教會指派，成了中心負責人，接下照顧花東地區身心障礙者的棒子，而他最大的心願，就是要照顧院生一輩子。隨著院生年紀漸長，新院生再進來，空間已不敷使用，劉一峰開始籌建怡峰園。

由於興建怡峰園金額龐大，募款過程一波三折，劉一峰曾寫信給當時總統馬英九，總統府轉由前高鐵董事長歐晉德帶來關切，提供建院的鋼筋、水泥等費用。

2016年5月6日怡峰園在富里鄉動土，當時副總統當選人陳建仁與和碩董事長童子賢都出席支持，陳建仁允諾會幫忙募款，並引述聖經「左手做的事情不讓右手知道」，隱喻為善不欲人知。目前怡峰園已近完工階段，劉一峰心願終將實現。

來台服務逾50年的劉一峰，國語、台語、原民語流利轉換，早已認定自己是台灣人，去年4月拿到中華民國身分證，「人生有2/3時間都在台灣，台灣就是我的家。」今年已77歲的劉一峰說，52年前，從法國馬賽上船、來台灣時，就抱著未來都屬於台灣的決心。（編輯：吳佳穎/卞金峰）1070620

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