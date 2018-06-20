濟弱撫慰病患 李智比台灣人更愛台灣人

「你今天看起來精神袂?喔！」、「食飽未？」，今年已高齡92歲的李智神父（Fr. Rizzi Giovanni），幾乎每天穿梭在羅東聖母醫院各病房，以台語向阿公阿嬤病患問好，下一秒遇到原住民患者時，隨即切換語言模式，以流利的國語交談、對外籍看護又換說英語，交談中完全聽不出他是來自外國的神父。

外籍大愛台灣情系列6（中央社記者沈如峰宜蘭縣20日電）天主教靈醫會神父李智來台服務至今超過一甲子，雖然不是醫療人員，但總在病人及家屬最需要被照顧時，給予精神撫慰，甚至經濟支助、無私奉獻；他說，現在每天去病房慰問病人、為病人安寧祈禱，這樣就已經很滿足了。

1927年出生於義大利的李智，在25歲如願發願成為神父後，27歲就來到台灣，之後被派往當時痲瘋病盛行的澎湖馬公，進行傳教工作，並與當地民眾一起胼手胝足，開拓窮鄉僻壤的離島地區，更大量將外來物資接應到當地，給貧苦的住戶。

早年澎湖盛行痲瘋病時，當地只要有人家因這種疾病去世，3天內都不敢燒材煮飯，就深怕擴散的濃煙會將病毒傳染出去，家屬也不願讓街坊知道家中有這樣病人，深怕遭社會排擠，但唯獨李智不怕，還挨家挨戶將藥物送給病人。

李智說，只要沒有透過口沫或傷口傳染，做好自我保護，送藥給病人應該都沒有問題，況且這些病患都是很貧窮人家，當時他根本也沒有想太多。

1950年代，當時台灣有很多收入不多的勞工投入礦場工作，因此有不少人罹患肺結核病。許多家屬在無力負擔醫療費用之下，幾乎都將病人送到當時全台第一所專為肺結核病人所創立的聖母醫院丸山分院。

1957年，李智回到宜蘭羅東後，就轉往丸山分院服務。丸山分院內的病患在外面被高度隔絕，但在院內卻被李智及醫護人員仔細、親近呵護，也不怕因病患吐血被傳染。

在當時沒有相關公、勞保的年代，醫療費用龐大，李智除安撫受病魔纏身的肺結核病人之外，甚至還曾將外國募來的經費，分發給貧病患者或家屬，讓病人得以安心養病，受惠的病人不計其數。

李智回想起60多年前在丸山分院服務的歲月時，只說，「這就是我們的使命，這些病人比我們可憐，所以應該照顧他們，病患也都需要被尊重。」

靈醫會神父來台服務都沒領薪水，只有些許零用金。不少曾受惠於李智的病友在身體及能力改善之後，會加倍奉獻給他或是靈醫會，但李智從未將這些錢放入自己的口袋，他總是右手進、左手出，將這些善款轉手給其他需要的人。

聖母醫院院牧部組長翁中榮告訴中央社記者，李智神父過去還曾自掏腰包，買較貴的藥給病人吃，目的就是希望病人能早日康復；現在雖然缺錢看病的民眾已經變少，但李智還是會將零用金或是過年過節紅包，囑託院方員工捐給需要幫助的人。

因為李智對病患及家屬無私的關懷，他在2001年曾榮獲第11屆醫療奉獻獎。2015年，也由當時總統馬英九頒贈紫色大綬景星勳章，表彰他對台灣長年的服務及貢獻。

去年底，天主教靈醫會李智等6名神職人員也獲頒身分證，真正成為台灣一份子。

談到未來在台灣還有沒有其他願望希望達成，李智大笑說，他已經92歲了，很高興現在身體還是很健康，至今還能每天去病房慰問病人、為病人安寧祈禱，這樣就已經很滿足了。（編輯：方沛清/卞金峰）1070620