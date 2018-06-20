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中央社

屏東勝利星村創意生活園區 正式招商

中央社2018/06/20 17:09
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者郭芷瑄屏東縣20日電）屏東市昔日為飛官眷舍的勝利及崇仁眷村有70棟已列為歷史建築，其中勝利眷村，縣政府文化處今天宣布，正式命名為「勝利星村創意生活園區」，裡面34戶將在7月起展開招商。

勝利眷村及崇仁眷村成功區共有70棟眷舍，民國96年被列為歷史建築，不少眷舍是將軍的宿舍，在崇仁的孫立人將軍行館則在91年登錄為歷史建築。

屏東縣政府文化處長吳明榮今天表示，勝利眷村今天起正式命名為「勝利星村創意生活園區」，英文名為「V.I.P ZONE（Victorystar in Pingtung）」，主視覺由知名插畫家及設計師米力操刀，以插畫呈現眷村建築特色與南國生活元素。

吳明榮說，主視覺中融合原眷村的建築特色，以及轉型為創意生活園區的生活風格，色系則以屏東豐富的農產水果為主，熱情，明亮的展現屏東風情；LOGO以軍人的「臂章」形式，呈現眷村中原居住者的身分背景要素。

「勝利星村創意生活園區」有49棟、77戶，吳明榮表示，目前已有20多戶餐飲、書店與文創工作室進駐其中，另有34戶將從7月1日起1個月內進行招商，明天將在屏東孫立人將軍行館展開第1場招商說明會，6月28日將在台中市櫟舍文學餐廳辦第2場。

吳明榮說，園區希望融入不同味道，從返鄉青年到能夠呈現「阿嬤味道」的中老年人及新住民都歡迎，由於目前營業的已有多家餐廳，文化處希望新的招商對象以旅宿業、生活創意、工藝及風格品牌，並鼓勵在地農特產或具有在地特色的連鎖型企業或國際性企業、原眷戶及原租戶等進駐。（編輯：陳政偉/李亨山）1070620

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