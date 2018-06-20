屏東勝利星村創意生活園區 正式招商

（中央社記者郭芷瑄屏東縣20日電）屏東市昔日為飛官眷舍的勝利及崇仁眷村有70棟已列為歷史建築，其中勝利眷村，縣政府文化處今天宣布，正式命名為「勝利星村創意生活園區」，裡面34戶將在7月起展開招商。

勝利眷村及崇仁眷村成功區共有70棟眷舍，民國96年被列為歷史建築，不少眷舍是將軍的宿舍，在崇仁的孫立人將軍行館則在91年登錄為歷史建築。

屏東縣政府文化處長吳明榮今天表示，勝利眷村今天起正式命名為「勝利星村創意生活園區」，英文名為「V.I.P ZONE（Victorystar in Pingtung）」，主視覺由知名插畫家及設計師米力操刀，以插畫呈現眷村建築特色與南國生活元素。