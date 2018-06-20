民進黨通過中執評委參選案 首度同額競選

（中央社記者呂欣憓台北20日電）民進黨中執會今天通過第18屆中執委暨中評委選舉參選人資格案，全代會將選出新一屆的中執委、中常委和中評委，經過各派系協調，今年首度出現中執委和中評委同額競選局面。

民主進步黨今天下午舉行中執會，會中通過審查2018年第18屆中執委暨中評委選舉參選人資格案。中執會也通過籌備召開第18屆第一次全國黨代表大會相關事宜，7月15日下午在台北圓山大飯店舉行第18屆第一次全代會，開幕式和大會後，進行中執委及中評委選舉投開票事宜。

中常會為民進黨的權力核心，民進黨由全國黨代表選出30席中執委，再由30席中執委票選出10席中常委。過去幾年每次超過30席以上的人登記中執委時，各派系會透過換票、合作等方式，爭取最大席次，因此傳出許多紛爭。