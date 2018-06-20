移民政策惹議 川普當面被嗆：停止拆散家庭

（中央社華盛頓19日綜合外電報導）美國總統川普今天和憤怒的民主黨籍國會議員面對面。這些國會議員在國會山莊發起一場喧鬧且非常罕見的抗議活動，反對川普爭議性的移民政策。
川普（Donald Trump）與共和黨籍議員討論移民政策45分鐘後，離開會議室，這時遭若干民主黨籍眾議員咆哮。由於數千名孩童通過美墨邊境時，美國政府強行將他們與父母拆散，引起這些民主黨籍議員憤怒。
加州南部選出的民主黨籍眾議員瓦爾加斯（JuanVargas）對川普咆哮：「別再把孩子與父母拆散，他們正在拆散父母與子女！」他並舉著「家人應該在一起」的標語牌。
瓦爾加斯繼續喊道：「總統先生，你沒有孩子嗎？你沒有孩子嗎，總統先生？」這時川普正揮著手，並與國土安全部長尼爾森（Kirstjen Nielsen）一同離場。
「如果他們拆散你和你的孩子，你做何感想？」
另一位國會議員喊道：「我們不會離開！」
當最高統帥美國總統來到國會山莊時，國會議員有時候會向他表達不滿和失望，尤其是以不公開方式表達。
但反對黨籍國會議員在歷史悠久的國會山莊大廳發起如此戲劇性、喧鬧且公開的抗議行動，且距總統只有數呎，實屬非常罕見。（譯者：葉俐緯/核稿：張佑之）1070620