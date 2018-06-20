移民政策惹議 川普當面被嗆：停止拆散家庭

（中央社華盛頓19日綜合外電報導）美國總統川普今天和憤怒的民主黨籍國會議員面對面。這些國會議員在國會山莊發起一場喧鬧且非常罕見的抗議活動，反對川普爭議性的移民政策。

川普（Donald Trump）與共和黨籍議員討論移民政策45分鐘後，離開會議室，這時遭若干民主黨籍眾議員咆哮。由於數千名孩童通過美墨邊境時，美國政府強行將他們與父母拆散，引起這些民主黨籍議員憤怒。

加州南部選出的民主黨籍眾議員瓦爾加斯（JuanVargas）對川普咆哮：「別再把孩子與父母拆散，他們正在拆散父母與子女！」他並舉著「家人應該在一起」的標語牌。