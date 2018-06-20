最美教科書展 以日本為鏡啟發台灣

（中央社記者鄭景雯台北20日電）大阪發生強震，而日本人面對地震早有相對應的逃生措施，從幼稚園的課本教材就教導如何認識環境、針對小孩防災訓練，在面對火災、海嘯、地震時，都能在危急時刻做出正確選擇。
美感教育要從教科書做起，「都市酵母」策劃「世界最美的教科書展」，以日本小學到高中教科書為基礎，延伸到不分年齡教科書、防災計畫等教材，以及台灣現行教科書與美感教科書教材，共展出日本、台灣超過150本教科書籍，以日本教科書借鏡，啟發創新思考。
策展人周育如表示，都市酵母期望透過設計行動改變城市美感，十多年來執行了許多計畫，回頭檢視後發現，一切的起點應從教育做起。
周育如今年到日本參訪公部門與學校，發現日本教科書的編排都有其邏輯與美感，內容規劃與生活息息相關，她認為在學習的同時，可與生活經驗產生連結與共鳴，從小就建構國際視野，不只是學生，連成年人重新再來看教科書時，依然可以學習到知識，作為日常生活知識的指南，也呼應了日本教育的規劃是以終身學習為目標。
從展出的教科書中可發現，日本教科書從幼兒園開始，就灌輸防災知識，保健課本裡教導在遇到災害時如何保護自己，每個月也舉辦兩次防災訓練演習，讓學生及家長瞭解校園逃生路線，讓孩童可在危急時做出最正確的選擇。
周育如認為，借鏡日本是一個開端，未來期望可以持續辦理，透過更多不同國家教科書的觀察與研究，讓台灣的教科書能有更多可能性，讓學習變得更加有趣外，也能落實於生活。
「世界最美的教科書展」即日起至10月3日，在台北台灣設計館06展區（松山文創園區內）展出。（編輯：陳怡璇/張芷瑄）1070620