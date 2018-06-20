NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈巴鈺擠掉嚴立婷　馬爾地夫歡慶周年陳雷狂練身體　秀「這根」驚呆了！凱擘大寬頻500M只要$799
中央社

最美教科書展 以日本為鏡啟發台灣

中央社2018/06/20 17:16
中央社 生活 / NOWnews
中央社 生活 / NOWnews

（中央社記者鄭景雯台北20日電）大阪發生強震，而日本人面對地震早有相對應的逃生措施，從幼稚園的課本教材就教導如何認識環境、針對小孩防災訓練，在面對火災、海嘯、地震時，都能在危急時刻做出正確選擇。

美感教育要從教科書做起，「都市酵母」策劃「世界最美的教科書展」，以日本小學到高中教科書為基礎，延伸到不分年齡教科書、防災計畫等教材，以及台灣現行教科書與美感教科書教材，共展出日本、台灣超過150本教科書籍，以日本教科書借鏡，啟發創新思考。

策展人周育如表示，都市酵母期望透過設計行動改變城市美感，十多年來執行了許多計畫，回頭檢視後發現，一切的起點應從教育做起。

周育如今年到日本參訪公部門與學校，發現日本教科書的編排都有其邏輯與美感，內容規劃與生活息息相關，她認為在學習的同時，可與生活經驗產生連結與共鳴，從小就建構國際視野，不只是學生，連成年人重新再來看教科書時，依然可以學習到知識，作為日常生活知識的指南，也呼應了日本教育的規劃是以終身學習為目標。

從展出的教科書中可發現，日本教科書從幼兒園開始，就灌輸防災知識，保健課本裡教導在遇到災害時如何保護自己，每個月也舉辦兩次防災訓練演習，讓學生及家長瞭解校園逃生路線，讓孩童可在危急時做出最正確的選擇。

周育如認為，借鏡日本是一個開端，未來期望可以持續辦理，透過更多不同國家教科書的觀察與研究，讓台灣的教科書能有更多可能性，讓學習變得更加有趣外，也能落實於生活。

「世界最美的教科書展」即日起至10月3日，在台北台灣設計館06展區（松山文創園區內）展出。（編輯：陳怡璇/張芷瑄）1070620

空污法公投 詹順貴：公文不...國泰商務總裁談競爭 只會輸給自

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
存骨本養肌肉這樣做→
存骨本養肌肉這樣做→
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan