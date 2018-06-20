最美教科書展 以日本為鏡啟發台灣

（中央社記者鄭景雯台北20日電）大阪發生強震，而日本人面對地震早有相對應的逃生措施，從幼稚園的課本教材就教導如何認識環境、針對小孩防災訓練，在面對火災、海嘯、地震時，都能在危急時刻做出正確選擇。

美感教育要從教科書做起，「都市酵母」策劃「世界最美的教科書展」，以日本小學到高中教科書為基礎，延伸到不分年齡教科書、防災計畫等教材，以及台灣現行教科書與美感教科書教材，共展出日本、台灣超過150本教科書籍，以日本教科書借鏡，啟發創新思考。

策展人周育如表示，都市酵母期望透過設計行動改變城市美感，十多年來執行了許多計畫，回頭檢視後發現，一切的起點應從教育做起。