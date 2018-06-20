台塑高附加價值產品比重增至3成 今年營收、獲利均可

台塑四寶股東會今 (20) 日進入最後一場，台塑 (1301-TW) 董事長林健男表示，今年將推動仁武廠區轉型計畫，提高高附加價值產品比重，由去年的 2 成增加至 3 成，預期今年營收與獲利將較去年成長。此外，台塑在國內投資受阻而減少，盼政府能改善投資環境，讓業者根留台灣。

台塑去年獲利創新高，林健男表示，為使今年營運再創高，將進行仁武廠區轉型計畫，積極推動工業 4.0、人工智慧 (AI) 技術與自動化產銷系統，提高高附加價值產品銷售比重，由去年的 2 成提升至 3 成，預期今年營收與獲利將較去年成長。