NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈巴鈺擠掉嚴立婷　馬爾地夫歡慶周年陳雷狂練身體　秀「這根」驚呆了！凱擘大寬頻500M只要$799
鉅亨網

台塑高附加價值產品比重增至3成 今年營收、獲利均可

鉅亨網2018/06/20 17:26
鉅亨網 / NOWnews
鉅亨網 / NOWnews

台塑四寶股東會今 (20) 日進入最後一場，台塑 (1301-TW) 董事長林健男表示，今年將推動仁武廠區轉型計畫，提高高附加價值產品比重，由去年的 2 成增加至 3 成，預期今年營收與獲利將較去年成長。此外，台塑在國內投資受阻而減少，盼政府能改善投資環境，讓業者根留台灣。

台塑去年獲利創新高，林健男表示，為使今年營運再創高，將進行仁武廠區轉型計畫，積極推動工業 4.0、人工智慧 (AI) 技術與自動化產銷系統，提高高附加價值產品銷售比重，由去年的 2 成提升至 3 成，預期今年營收與獲利將較去年成長。

展望第 2 季，林健男表示，第 2 季為傳統石化產品需求旺季，台塑第 2 季開工率 92%，高於首季的 90%，預期液鹼、AN、MMA、AE 與正丁醇等產品獲利將較首季與去年同期佳。

展望下半年，林健男指出，今年上半年整體表現較去年同期成長，國際預測機構均樂觀看待全球經濟穩健成長，可望帶動石化產品需求增加，預期今年可望出現石化業罕見的 4 年榮景。

不過，林健男也說，下半年包括美國與各國的貿易談判、歐元區貨幣寬鬆政策退場、美國升息速度、中國地方債危機與房地產泡沫，以及 OPEC 產油國與俄羅斯是否增產、中東地緣政治風險對油價走勢等國際市場變數，後續都須再追蹤觀察。

台塑目前正在進行的投資計畫包括預計 2019 年第 1 季完工投產的寧波廠區 7.2 萬噸 PP 去瓶頸工程、2019 年第 1 季完工投產的美國 HDPE 廠、2019 年第 2 季完工的美國乙烷裂解廠，以及 2031 年完工的寧波丙烷脫氫廠興建工程等。

林健男指出，由於國內投資環境長期不振，環保意識長期凌駕於產業發展之上，導致在國內的重大投資受阻，台塑 2009 年折舊費用最高 103 億元，去年只剩下 52 億元，反映出台塑在台灣投資減少，期待政府能改善投資環境，讓業者能根留台灣。

更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>
關鍵字台塑林健男投資環境塑化產業展望台塑四寶股東會營收獲利headline
〈群創股東會〉接任董事長 ...詩肯居家品牌認同度提升 集...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
存骨本養肌肉這樣做→
存骨本養肌肉這樣做→
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan