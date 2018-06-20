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〈群創股東會〉接任董事長 洪進揚：將推三化平台

鉅亨網2018/06/20 17:25
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群創 (3481-TW) 新任董事長洪進揚在今 (20) 日股東會後率領總經理蕭志弘、執行副總丁景隆及經營團隊一起召開記者會，首度對外界說明未來的發展規劃，洪進揚強調，將根據過往主軸，以技術研發、智能製造為根本，繼續往前推進「加值化、多元化、平台化」三化方向，融和外資及內部的文化與觀念，把公司運營做到最好。

洪進揚表示，未來在任期內將會帶領整個經營團隊，把公司運營做到最好，為股東創造更高的價值，他表示，雖然是面板業新兵，但過去群創主軸，整個運營管理體系很完整，資訊串接也透明，未來對客戶的服務，日常運營銜接上都沒有問題，相信可以到做更好，絕對不會掉球。

洪進揚說，未來經營方向上，將以技術研發、智能製造為根本，繼續往前推進加值化、多元化、平台化，三個方向；加值化方面，指的是去年宣示將往整機及品牌方向走，雖然在量上面有股東質疑與當初預期還有一點差距，但這個方向是要打通整個供應鏈的最後一哩路，應用集團夏普品牌的號召力，這個方向是必定要走的路。

多元化主要是在應用上面，要發揮自身的強項，用玻璃面板為載體的工藝去衍生價值鏈，在工業互聯網常講到從蛋黃到蛋白，從商品本身到伸到所有的加值服務，這是多元化上，要在應用上去突破 ，去進一步往前推進。

平台化方面，洪進揚表示，鴻海 (2317-TW) 集團最近有工業互聯網 FII 的上市，在整個工業互聯網應用上有非常多的實做經驗，將會應用在群創自身場景上，把工業 4.0 智能製造再做一個推進。

洪進揚談起從外資圈轉戰傳統產業及電子產業的感想，他強調，進來做做看是完全不一樣的感受，當然有壓力，但得到的成就感不一樣，進來做發現有那些東西會更有成就感，但是面臨的困難，挑戰也更多。

他強調，從台泥 (1101-TW) 到鴻海到群創都是一樣，學習很多，也感謝很多貴人的幫忙，大家理念上能夠相合，做好橋樑的角色，把外面的一些想法、觀念帶進來，在裡面有一些正向的回應，是希望將來能夠做的。

針對過往外資經驗，洪進揚說，並不會找特定族群來投資，景氣循環產業要的是比較長遠的投資人，不一定是外資，或許是策略投資人，只要是長遠的投資人都非常歡迎，也會在找到好的題材時主動去溝通。

從分析師轉戰傳統產業、電子產業，洪進揚認為沒有不同，都是賣東西，都是要把公司經營好與看 ROE，一定有很多的不同，但是異中求同，同中求異，這是一個過程，公司有原來一些文化，外資有文化，怎麼樣融和到做比較好的平衡。

總經理蕭志弘表示，去年中啟動電視整機事業，今年已獲多家客戶認證，預估出貨可達百萬台以上，未來在品牌客戶拉貨動能下，2019 年可望倍數成長；蕭志弘表示，面板上半年量減價跌，以調節不同產品組合來因應，維持獲利朝正向發展。

蕭志弘強調，第 3 季傳統旺季到來，將有助庫存健康，而因應全球智能製造浪潮，將強化 AI 布局，持續完成前後段大數據互聯網的智能工廠，各世代廠也能展現最佳價值。

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