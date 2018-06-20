阿龔收服德國小粉絲　登台唱名只有4人歡呼超驚嚇

蘇打綠成員龔鈺祺（阿龔）是團內的中提琴手跟鍵盤手，去年樂團宣布休團3年，他和BASS手馨儀合作，將古典樂跟電音、饒舌結合，潛心於跨界音樂的創作。今年3月他在台北中山堂舉辦「預期未來 龔鈺祺創作音樂會」獲得好評，他5月底獲得德國交響樂團指揮BERND RUF 的邀請，飛往德國參加「Classical Beats」及「Bridges to Classics」兩個跨界音樂節。
首日在教堂的開幕式，阿龔和BERND RUF一同演出《台北的天氣很爛》，他拉中提琴、BERND RUF吹薩克斯風，才一首歌就獲得現場許多觀眾的關注，他一走下台就有民眾湧上來和他聊天，與他暢聊音樂創作，一直到他走進座位席，都還一直對他行注目禮。
▲阿龔飛往德國參加「Classical Beats」及「Bridges to Classics」兩個跨界音樂節。（圖／一三九龔作室 , 2018.06.20）
第3天在展售中心的演出，阿龔將「預期未來創作音樂會」的節目內容濃縮成45分鐘，一演完就有一個阿姨跑來握著阿龔的手不放，一直對他說「You are beautiful」，直說他彈的旋律很美，能夠聽得出開心、傷心等情緒，還把節目單拿出來給他簽名。最後一場倉庫的演出，阿龔也獲得兩位德國小粉絲的青睞，媽媽帶兩個小孩來跟阿龔要簽名，讓阿龔直呼：「我在德國年紀最小的粉絲們出現了。」
▲阿龔在德國擁有小粉絲。（圖／一三九龔作室 , 2018.06.20）
在兩個大型演出的中間，阿龔則和馨儀德國跑透透，放了一週的假期，再回到哈雷進行「Bridges to Classics」音樂節的表演。當天場地擠進4千人觀賞表演，開場依演出次序唸出名字，念到「阿龔Agong」台下只有4個特別去欣賞的歌迷發出歡呼聲，經紀人馨儀當時還想糟了，該不會到時候演出沒有什麼反應，阿龔當下也覺得很緊張，還好念到他的名字時，台下出現熱烈掌聲，讓阿龔跟馨儀相當難忘。