NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
娛樂總覽日韓流行線西洋發燒星華語名人圈娛樂名家色區
即時跑馬燈巴鈺擠掉嚴立婷　馬爾地夫歡慶周年陳雷狂練身體　秀「這根」驚呆了！凱擘大寬頻500M只要$799
娛樂

阿龔收服德國小粉絲　登台唱名只有4人歡呼超驚嚇

記者吳雨婕／綜合報導2018/06/20 17:41
▲蘇打綠阿龔（左）在德國舉辦音樂會。（圖／一三九龔作室 , 2018.06.20）
▲蘇打綠阿龔（左）在德國舉辦音樂會。（圖／一三九龔作室 , 2018.06.20）

蘇打綠成員龔鈺祺（阿龔）是團內的中提琴手跟鍵盤手，去年樂團宣布休團3年，他和BASS手馨儀合作，將古典樂跟電音、饒舌結合，潛心於跨界音樂的創作。今年3月他在台北中山堂舉辦「預期未來 龔鈺祺創作音樂會」獲得好評，他5月底獲得德國交響樂團指揮BERND RUF 的邀請，飛往德國參加「Classical Beats」及「Bridges to Classics」兩個跨界音樂節。

首日在教堂的開幕式，阿龔和BERND RUF一同演出《台北的天氣很爛》，他拉中提琴、BERND RUF吹薩克斯風，才一首歌就獲得現場許多觀眾的關注，他一走下台就有民眾湧上來和他聊天，與他暢聊音樂創作，一直到他走進座位席，都還一直對他行注目禮。


▲阿龔飛往德國參加「Classical Beats」及「Bridges to Classics」兩個跨界音樂節。（圖／一三九龔作室 , 2018.06.20）

第3天在展售中心的演出，阿龔將「預期未來創作音樂會」的節目內容濃縮成45分鐘，一演完就有一個阿姨跑來握著阿龔的手不放，一直對他說「You are beautiful」，直說他彈的旋律很美，能夠聽得出開心、傷心等情緒，還把節目單拿出來給他簽名。最後一場倉庫的演出，阿龔也獲得兩位德國小粉絲的青睞，媽媽帶兩個小孩來跟阿龔要簽名，讓阿龔直呼：「我在德國年紀最小的粉絲們出現了。」


▲阿龔在德國擁有小粉絲。（圖／一三九龔作室 , 2018.06.20）

在兩個大型演出的中間，阿龔則和馨儀德國跑透透，放了一週的假期，再回到哈雷進行「Bridges to Classics」音樂節的表演。當天場地擠進4千人觀賞表演，開場依演出次序唸出名字，念到「阿龔Agong」台下只有4個特別去欣賞的歌迷發出歡呼聲，經紀人馨儀當時還想糟了，該不會到時候演出沒有什麼反應，阿龔當下也覺得很緊張，還好念到他的名字時，台下出現熱烈掌聲，讓阿龔跟馨儀相當難忘。

關鍵字阿龔蘇打綠
張惠妹爆嚴重失誤　她將奪下歌后《超人特攻隊2》苦等14年的原因

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
存骨本養肌肉這樣做→
存骨本養肌肉這樣做→
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan