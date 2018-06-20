阿龔收服德國小粉絲　登台唱名只有4人歡呼超驚嚇

蘇打綠成員龔鈺祺（阿龔）是團內的中提琴手跟鍵盤手，去年樂團宣布休團3年，他和BASS手馨儀合作，將古典樂跟電音、饒舌結合，潛心於跨界音樂的創作。今年3月他在台北中山堂舉辦「預期未來 龔鈺祺創作音樂會」獲得好評，他5月底獲得德國交響樂團指揮BERND RUF 的邀請，飛往德國參加「Classical Beats」及「Bridges to Classics」兩個跨界音樂節。

首日在教堂的開幕式，阿龔和BERND RUF一同演出《台北的天氣很爛》，他拉中提琴、BERND RUF吹薩克斯風，才一首歌就獲得現場許多觀眾的關注，他一走下台就有民眾湧上來和他聊天，與他暢聊音樂創作，一直到他走進座位席，都還一直對他行注目禮。