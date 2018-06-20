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〈房產〉豪宅交易加溫 西華富邦成交登錄單價突破20

鉅亨網2018/06/20 17:30
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房市恐慌情緒正在消退，台北市豪宅買氣加溫中，除藝人周杰倫 4 月在和平大苑 有 32 樓新交易案，另有 4 筆大直豪宅西華富邦的交易，其中位於 26 樓，單價 1 坪 217.3 萬元，寫下本批最高單價，總價 3.2 億元紀錄，也是西華富邦在實價登錄資料中單價排名第 7 高的交易。

而在西華富邦 4 月交易中，另一筆 26 樓成交價為每坪 215.4 萬元。

大家房屋企劃研究室主任郎美囡分析，西華富邦 4 月最高單價是睽違近一年再次突破每坪 200 萬元的交易案，由於西華富邦中高樓層有水岸景觀，且有飯店式管理，甫推出便引注目，是大直指標性豪宅之一，但先前恰逢政府打房，豪宅又是房市管制的主力目標，因此台北市豪宅交易都沉寂了一段時間。

隨後台北市豪宅稅降稅，有助減少持有成本，市場上許多指標豪宅也陸續出現交易，例如文心信義、和平大苑等在近一年都交出漂亮成績，反而讓豪宅市場汰弱留強的趨勢更為顯著，近期市場後傳出冠德建設 (2520-TW) 的信義區豪宅「冠德信義」開賣價也開出每坪逾 300 萬元的高價。

近年豪宅除講求地段，也訴求特色，郎美囡指出，西華富邦由宜華國際、富邦建設及萬豪飯店共同建構，共有 42 層，中高樓層有水岸景觀，且有萬豪飯店管理系統，因此管理費較高，該建案總共有 198 戶，實價登錄上揭露的交易僅 91 筆，交易單價約在 125-290 萬，高低樓層價差甚大，在 2015 年曾有一坪 290.6 萬的交易，總價高達 4.3 億元，也是目前整個中山區單價最高的豪宅。

住商不動產企劃研究室經理徐佳馨表示，由於政府認為豪宅交易能帶起房市風向，故房市管制陸續解禁後，卻獨獨不鬆綁豪宅，加上內外政經因素使然，讓豪宅急速冷凍，不過經過 2 年多的市場盤整，許多豪宅也出現價格修正，此外買方對市場、稅制運作都有一定認知，當整體買氣回溫，市場信心增強，豪宅交易自然露出曙光。

 

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