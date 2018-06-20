〈房產〉豪宅交易加溫 西華富邦成交登錄單價突破20

房市恐慌情緒正在消退，台北市豪宅買氣加溫中，除藝人周杰倫 4 月在和平大苑 有 32 樓新交易案，另有 4 筆大直豪宅西華富邦的交易，其中位於 26 樓，單價 1 坪 217.3 萬元，寫下本批最高單價，總價 3.2 億元紀錄，也是西華富邦在實價登錄資料中單價排名第 7 高的交易。

而在西華富邦 4 月交易中，另一筆 26 樓成交價為每坪 215.4 萬元。

大家房屋企劃研究室主任郎美囡分析，西華富邦 4 月最高單價是睽違近一年再次突破每坪 200 萬元的交易案，由於西華富邦中高樓層有水岸景觀，且有飯店式管理，甫推出便引注目，是大直指標性豪宅之一，但先前恰逢政府打房，豪宅又是房市管制的主力目標，因此台北市豪宅交易都沉寂了一段時間。