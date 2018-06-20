詩肯居家品牌認同度提升 集團將邁下一階段成長期

連鎖傢俱品牌商詩肯 (6195-TW) 今 (20) 日召開股東常會，董事長林福勤指出，隨著「詩肯居家」品牌認同度和知名度提升，未來新門市展店，將逐漸從過去雙品牌並行的模式轉為獨立門市，並擴大產品線，樂觀看待集團營運將邁入下一階段成長期。

詩肯目前在台共 120 家品牌門市，具有三大品牌詩肯柚木、詩肯居家和詩肯睡眠館，又以詩肯居家做為展店和擴展集團市占率的主力，林福勤指出，正進行詩肯居家調整優化，今年除持續有展店目標，新門市將逐步從過去的「細胞分裂」模式 (在詩肯柚木旁開出詩肯居家) 轉成「獨立門市」。