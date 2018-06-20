中市部分區域27日起停水23小時 影響2.4萬戶

（中央社記者郭幸宜台北20日電）台灣自來水公司今天公告，台中市部分區域，因應自來水配管工程，27日起將停水23小時，請民眾提前儲水因應。自來水公司表示，此次停水預計有4個行政區、共2萬4千戶受影響。

自來水公司表示，因應臺中市政府「臺中市第13期市地重劃區」自來水配管工程，台中市部分地區，包括西區、南區、南屯區與烏日區等部分區域，自27日10時起到28日9時，因應重劃區內及文心南路自來水送水幹管停水改接施作，屆時將有部分區域因此停水或水壓降低。

自來水公司表示，此次預計共有2萬1千戶停水，3千戶水壓降低，合計影響戶數達2萬4千戶，本次除停水區域及水壓降低區域外、其餘地區不受影響正常供水。惟停水區域於復水後，管線末端、大樓及地勢較高之地區，供水將會延後數小時