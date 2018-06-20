阿妹被指嚴重失誤 陳鎮川:音樂有很多主觀意見

（中央社記者江佩凌台北20日電）歌后張惠妹獲中華音樂人交流協會「2017年度十大專輯暨十大單曲」，經紀人陳鎮川今天代領獎，談及阿妹被指有嚴重失誤無緣金曲歌后，陳鎮川說，音樂作品本來就有很多主觀意見。
中華音樂人交流協會今天在台北舉行「2017年度十大專輯暨十大單曲」頒獎典禮，該獎項有「金曲風向球」的稱號，許多資深音樂人、得獎歌手皆出席領獎發表得獎感言，現場眾星雲集。
阿妹今年爭取4度封后紀錄，但今天傳出擔任過多屆金曲獎評審的知名DJ袁永興，在臉書爆料阿妹作品有「嚴重失誤」，預測她會輸給另一名入圍者徐佳瑩，對此陳鎮川回應，音樂作品被公開聆聽，本來就有很多主觀意見，有機會碰到袁永興就會問他。
問及是否會擔心阿妹跟獎項無緣，陳鎮川倒認為還好，他表示，反正阿妹很專心、很用力把專輯唱完，是不是評審認為唱得最好的第一名，那本來就要尊重評審的耳朵；至於阿妹最想拿哪一個獎，陳鎮川說，阿妹很在乎金曲獎，希望每個入圍獎項都拿。
陳鎮川希望，若大家覺得阿妹的題材算引導流行，就不要給阿妹「世代交替」的說法，「這對她有點不公平」；他並表示，今年阿妹不會上金曲舞台表演，是首度以單純入圍者身分參與金曲，但因為還在試鞋，尚未確定是否要走紅毯。
此外，去年金曲歌后艾怡良唱片約滿，改和陳鎮川簽約成為阿妹師妹，陳鎮川說，今年底前預計會幫艾怡良做出一張新專輯，而針對艾怡良曾傳出聲音狀況不佳的疑慮，陳鎮川說明，因為她前陣子支氣管狀況不穩定，出國休養後就恢復。（編輯：陳怡璇/吳協昌）1070620