阿妹被指嚴重失誤 陳鎮川:音樂有很多主觀意見

（中央社記者江佩凌台北20日電）歌后張惠妹獲中華音樂人交流協會「2017年度十大專輯暨十大單曲」，經紀人陳鎮川今天代領獎，談及阿妹被指有嚴重失誤無緣金曲歌后，陳鎮川說，音樂作品本來就有很多主觀意見。

中華音樂人交流協會今天在台北舉行「2017年度十大專輯暨十大單曲」頒獎典禮，該獎項有「金曲風向球」的稱號，許多資深音樂人、得獎歌手皆出席領獎發表得獎感言，現場眾星雲集。

阿妹今年爭取4度封后紀錄，但今天傳出擔任過多屆金曲獎評審的知名DJ袁永興，在臉書爆料阿妹作品有「嚴重失誤」，預測她會輸給另一名入圍者徐佳瑩，對此陳鎮川回應，音樂作品被公開聆聽，本來就有很多主觀意見，有機會碰到袁永興就會問他。