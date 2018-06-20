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娛樂

金曲評審爆張惠妹「嚴重失誤」　預測她將奪下歌后

娛樂中心／綜合報導2018/06/20 17:40
▲袁永興看好徐佳瑩（左）奪下金曲獎座，並指張惠妹（中）犯了「嚴重失誤」。（圖／翻攝自臉書，2018.06.20）
▲袁永興看好徐佳瑩（左）奪下金曲獎座，並指張惠妹（中）犯了「嚴重失誤」。（圖／翻攝自臉書，2018.06.20）

第29屆金曲獎將於本月23日舉辦，其中入圍「最佳國語女歌手」的有張惠妹、徐佳瑩、彭佳慧、Faye飛跟呂薔，每位皆來勢洶洶。其中天后張惠妹，過去奪得3座金曲獎座，今年以《偷故事的人》風光入圍6項，實力不容小覷，但PTT上卻流傳知名DJ袁永興與友人的對話，內容寫道：「阿妹這張有個嚴重失誤。」引起討論。

知名DJ袁永興過去曾擔任10屆金曲獎評審，他在臉書與友人討論今年金曲事宜，他表示：「阿妹這張有個嚴重失誤。」更誇讚徐佳瑩「這張錄音把聲線美感的動態處理的漂亮極了」，更說金曲獎最大宗旨是「肯定優良的錄製著作」，認為徐佳瑩勝算頗大。


▲袁永興曾擔任10屆金曲評審。（圖／翻攝自臉書，2018.06.20）

至於呼聲極高的張惠妹，犯下袁永興所說的「嚴重失誤」，但他則認為：「我想阿妹已經得過三次，她也會為拉拉得獎高興的。」其他友人則提問今年是否沒接下評審一職？袁永興也回應：「評審都會被詛咒啊，我應該被詛咒到108層地獄了吧，年事已高該求著善終了。」


▲袁永興談論金曲（1）。（圖／翻攝自PTT，2018.06.20）


▲袁永興談論金曲。（2）（圖／翻攝自PTT，2018.06.20）


▲袁永興談論金曲。（3）（圖／翻攝自PTT，2018.06.20）

關鍵字張惠妹袁永興徐佳瑩金曲獎
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