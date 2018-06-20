金曲評審爆張惠妹「嚴重失誤」　預測她將奪下歌后

第29屆金曲獎將於本月23日舉辦，其中入圍「最佳國語女歌手」的有張惠妹、徐佳瑩、彭佳慧、Faye飛跟呂薔，每位皆來勢洶洶。其中天后張惠妹，過去奪得3座金曲獎座，今年以《偷故事的人》風光入圍6項，實力不容小覷，但PTT上卻流傳知名DJ袁永興與友人的對話，內容寫道：「阿妹這張有個嚴重失誤。」引起討論。

知名DJ袁永興過去曾擔任10屆金曲獎評審，他在臉書與友人討論今年金曲事宜，他表示：「阿妹這張有個嚴重失誤。」更誇讚徐佳瑩「這張錄音把聲線美感的動態處理的漂亮極了」，更說金曲獎最大宗旨是「肯定優良的錄製著作」，認為徐佳瑩勝算頗大。