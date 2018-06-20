NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈巴鈺擠掉嚴立婷　馬爾地夫歡慶周年陳雷狂練身體　秀「這根」驚呆了！凱擘大寬頻500M只要$799
鉅亨網

〈獨家〉中華食品規劃5年發展 評估高屏兩廠合一案

鉅亨網2018/06/20 17:35
鉅亨網 / NOWnews
鉅亨網 / NOWnews

生產中華豆花、中華豆腐的中華食品 (4205-TW) ，追求生產效益及產能更新考量下，董事長陳民權今 (20) 日表示，將評估對高雄大樹及屏東潮州廠的「兩廠合一」案，也為未來 5 年的產能擴張一併納入評估。

中華食品今日召開股東會，會中除通過去年財報及每股配發 3 元現金股利外，董事長陳民權指出，中華食品追求生產效益及產能更新考量，公司經營團隊已開使評估，高雄大樹廠盒裝豆腐產能將全面遷移到屏東潮州廠集中生產，此評估及規劃案將在 1 年內完成。

事實上，中華食品高雄大樹廠目前占地 3000 坪，廠內設立豆花、白豆腐及雞蛋豆腐生產線各 2 條，訂單滿載下生產線已爆滿，1989 年中華食品在屏東潮州設置潮州廠，原設立的飲料生產線目前沒有使用，該廠占地 1.2 萬坪，目前僅用於生產黃金豆腐、超嫩豆腐產品，形成大樹與潮州廠的土地利用不均衡現象。

中華食品將花 1 年時間評估、規劃高雄大樹及屏東潮州廠「兩廠合一」案，把大樹廠產能更新並遷入潮州廠，此舉也為未來 5 年產能擴張一併納入評估。對於高雄大樹廠未來運用，中華食品傾向生產甜點及收回目前委外生產的冷凍產品自製，讓各廠發揮最大的經濟效益。

中華食品此一「兩廠合一」的規劃案，預估 1 年內定案，投入的金額也在進一步評估中。

中華食品去年營收 14.13 億元，年增 1.1%，稅後純益為 2.65 億元，年增 17.79%，每股純益 3.28 元，法人估計，隨現代化通路銷售成長，中華食品今年營收仍將還有 5-10% 成長幅度。

中華食品首季營收 3.7 億元，季增 1.9%，年增 6.3%，毛利率 37.73%，季減 0.22 個百分點，年增 1.84 個百分點，稅後純益 6157 萬元，季減 24%，年增 8%，每股純益為 0.76 元。

中華食品日 K 線圖

 

更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>
關鍵字中華食品headline
FRC警告：KPMG英國審...〈分析〉道瓊承壓 何處有買...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
存骨本養肌肉這樣做→
存骨本養肌肉這樣做→
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan