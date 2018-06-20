〈獨家〉中華食品規劃5年發展 評估高屏兩廠合一案

生產中華豆花、中華豆腐的中華食品 (4205-TW) ，追求生產效益及產能更新考量下，董事長陳民權今 (20) 日表示，將評估對高雄大樹及屏東潮州廠的「兩廠合一」案，也為未來 5 年的產能擴張一併納入評估。

中華食品今日召開股東會，會中除通過去年財報及每股配發 3 元現金股利外，董事長陳民權指出，中華食品追求生產效益及產能更新考量，公司經營團隊已開使評估，高雄大樹廠盒裝豆腐產能將全面遷移到屏東潮州廠集中生產，此評估及規劃案將在 1 年內完成。

事實上，中華食品高雄大樹廠目前占地 3000 坪，廠內設立豆花、白豆腐及雞蛋豆腐生產線各 2 條，訂單滿載下生產線已爆滿，1989 年中華食品在屏東潮州設置潮州廠，原設立的飲料生產線目前沒有使用，該廠占地 1.2 萬坪，目前僅用於生產黃金豆腐、超嫩豆腐產品，形成大樹與潮州廠的土地利用不均衡現象。