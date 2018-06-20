NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈巴鈺擠掉嚴立婷　馬爾地夫歡慶周年陳雷狂練身體　秀「這根」驚呆了！凱擘大寬頻500M只要$799
鉅亨網

FRC警告：KPMG英國審計部門現重大紕漏 50%

鉅亨網2018/06/20 17:33
鉅亨網 / NOWnews
鉅亨網 / NOWnews

英國財務報告委員會 (FRC) 在本週的報告中指出，四大會計師事務所之一的 KPMG，在審計英國公司時出現很大的紕漏，在其審計的 FTSE 350 企業中，有高達一半的審計工作需進行改善。

FRC 報告警告，去年 KPMG 的英國審計部門，有高達一半的審計內容出現嚴重錯誤 KPMG 的審計工作需進行更嚴格的監管。KPMG 備受關注的很大原因為，其未能完善審計英國建築和服務公司 Carillion，該公司在今年年初破產倒閉，遭強制清算。

在 2012 年至 2016 年之間，Carillion 為了繼續向股東發放股息，因此不斷舉債和出售資產。然而，在 Cari​​llion 最後的年報中，KPMG 批准了 Carillion 的「生存能力聲明」(viability statement)，證明該公司「至少三年內」不會倒閉，但 Carillion 在不到三個月內便破產了

Carillion 財報上最大的資產是 15.7 億英鎊的「商譽」，屬於無形資產，而身為建築商的 Carillion，卻幾乎沒有任何建築或設備等有形資產。由於併購熱潮興起，以及近期會計準則的轉變，這種「商譽」的價值，已成為企業資產負債表重要的一部分。

自 2005 年以來，公司能夠將商譽記錄為永久性資產，只有在該公司或其審計師認為商譽受損時，才需要減記。但商譽是否受損，評斷是很主觀的，很大部份是依賴公司或審計師是否誠實。

Carillion 在 2011 年收購一間公共承包商後，連續 7 年都在財報上列舉 3.29 億英鎊的商譽價值，但事實上，該承包商在被收購後，價值幾乎已歸零，2016 年時，該公司的營收銳減至 4300 萬英鎊，比收購時的水平減少高達 95%，但 KPMG 依然允許 Carillion 在財報上列舉高額商譽。

在爆發一系列企業醜聞後，FRC 開始對 KPMG、Deloitte、Ernst & Young 與 PwC 進行調查。在英國，4 大會計師事務所，幾乎對所有產業提供諮詢服務，涵蓋範圍從醫療保健到核能皆有。

儘管歐盟和英國欲解決該行業的壟斷問題，但根據統計，FTSE 100 企業中，4 大會計師事務所審計其中 99 間公司，而在 FTSE 350 企業中，高達 97% 的公司接受 4 大會計師事務所的審計，高於 5 年前的 95%。

4 大會計師事務所在諮詢業務方面，營收成長可觀，根據《衛報》的報告，2017 年，4 大會計師事務所的全球營收為 1340 億美元，聘請的員工數亦在直線攀升，截止 2016 年，此 4 間公司共有約 89 萬名員工。

有鑑於近數十年來，4 大巨頭所積累的財富、力量、影響力和控制能力，若要試圖使它們縮減至一個較易管理的規模，將需要艱鉅的努力，但至少現在，4 大會計師事務所的壟斷議題已受到關注。

更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>
關鍵字會計師事務所kmpgafpheadline
〈房產〉豪宅交易加溫 西華...〈獨家〉中華食品規劃5年發...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
存骨本養肌肉這樣做→
存骨本養肌肉這樣做→
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan