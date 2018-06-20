FRC警告：KPMG英國審計部門現重大紕漏 50%

在 2012 年至 2016 年之間，Carillion 為了繼續向股東發放股息，因此不斷舉債和出售資產。然而，在 Cari​​llion 最後的年報中，KPMG 批准了 Carillion 的「生存能力聲明」(viability statement)，證明該公司「至少三年內」不會倒閉，但 Carillion 在不到三個月內便破產了。

FRC 報告警告，去年 KPMG 的英國審計部門，有高達一半的審計內容出現嚴重錯誤 KPMG 的審計工作需進行更嚴格的監管。KPMG 備受關注的很大原因為，其未能完善審計英國建築和服務公司 Carillion，該公司在今年年初破產倒閉，遭強制清算。

英國財務報告委員會 (FRC) 在本週的報告中指出，四大會計師事務所之一的 KPMG，在審計英國公司時出現很大的紕漏，在其審計的 FTSE 350 企業中，有高達一半的審計工作需進行改善。

Carillion 財報上最大的資產是 15.7 億英鎊的「商譽」，屬於無形資產，而身為建築商的 Carillion，卻幾乎沒有任何建築或設備等有形資產。由於併購熱潮興起，以及近期會計準則的轉變，這種「商譽」的價值，已成為企業資產負債表重要的一部分。

自 2005 年以來，公司能夠將商譽記錄為永久性資產，只有在該公司或其審計師認為商譽受損時，才需要減記。但商譽是否受損，評斷是很主觀的，很大部份是依賴公司或審計師是否誠實。

Carillion 在 2011 年收購一間公共承包商後，連續 7 年都在財報上列舉 3.29 億英鎊的商譽價值，但事實上，該承包商在被收購後，價值幾乎已歸零，2016 年時，該公司的營收銳減至 4300 萬英鎊，比收購時的水平減少高達 95%，但 KPMG 依然允許 Carillion 在財報上列舉高額商譽。

在爆發一系列企業醜聞後，FRC 開始對 KPMG、Deloitte、Ernst & Young 與 PwC 進行調查。在英國，4 大會計師事務所，幾乎對所有產業提供諮詢服務，涵蓋範圍從醫療保健到核能皆有。

儘管歐盟和英國欲解決該行業的壟斷問題，但根據統計，FTSE 100 企業中，4 大會計師事務所審計其中 99 間公司，而在 FTSE 350 企業中，高達 97% 的公司接受 4 大會計師事務所的審計，高於 5 年前的 95%。

4 大會計師事務所在諮詢業務方面，營收成長可觀，根據《衛報》的報告，2017 年，4 大會計師事務所的全球營收為 1340 億美元，聘請的員工數亦在直線攀升，截止 2016 年，此 4 間公司共有約 89 萬名員工。

有鑑於近數十年來，4 大巨頭所積累的財富、力量、影響力和控制能力，若要試圖使它們縮減至一個較易管理的規模，將需要艱鉅的努力，但至少現在，4 大會計師事務所的壟斷議題已受到關注。