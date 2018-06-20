《超人特攻隊2》為何苦等14年　他一針見血說⋯

為「酷冰俠」獻聲的男星山繆傑克森，過去十年因為漫威的神盾局局長尼克福瑞角色，忙到電影接不完，但他還是進了錄音室完成《超人特攻隊２》的幕後配音工作，對於為何《超人特攻隊２》要讓大家等14年，他一針見血說：「就是因為第一集太好了，拍攝續集變成很艱鉅的工作，畢竟續集一定要比上一集好，才能符合大家的期望！」

14年前，皮克斯動畫電影《超人特攻隊》在全球叫好叫座，不僅締造了六億三千多萬美金（約台幣190億）的票房成績，還獲得了奧斯卡殊榮，但續集卻讓粉絲苦等了14年，終於，上周末《超人特攻隊2》在北美上映，勢如破竹橫掃1億8千萬美金（約台幣54億）的票房，但這樣的好票房，為何續集直到今年上映？

山繆傑克森甚至認為《超人特攻隊２》，比時下的許多超級英雄電影還要有意義，「平凡如你平凡如我，所做的任何事，都有可能比超級英雄做的事還要有趣，就好像我為酷冰俠配音，帶給很多人歡樂，就會讓我覺得意義非凡。」



▲《超人特攻隊２》北美票房開出讓人嚇到吃手手的佳績。（圖／迪士尼，2018.06.20）

《超人特攻隊２》除了原有的超能先生、彈力女超人和女兒小倩、兒子小飛和小傑這個超能家庭外，又出現了能力更強大的反派。不過當中最亮眼的還是剛發掘超能力的小傑，在上集中，觀眾見識到了小傑可以變火球又可以變惡魔的能力，續集將會讓在家顧孩子的超能先生更疲於奔命。

由於北美票房開出讓人嚇到吃手手的佳績，加上美國爛蕃茄網站給出了94的好評，專家預測《超人特攻隊２》將有可能成為影史票房第一的動畫電影。