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謊報資料企圖蒙混闖關　通緝男落網竟要求電玩先破關

記者常似虎／新竹縣報導2018/06/20 20:34
▲被通緝的宋姓男子一度謊報胞弟的年籍資料企圖蒙混過關，警方動用人臉辨識系統戳破謊言。（圖／竹北分局提供 , 2018.06.20）
▲被通緝的宋姓男子一度謊報胞弟的年籍資料企圖蒙混過關，警方動用人臉辨識系統戳破謊言。（圖／竹北分局提供 , 2018.06.20）

新竹縣政府警察局竹北分局三民派出所所長吳榮財、警員張立文於今(20)日凌晨執行青春專案勤務時，臨檢網咖發現一名男子形跡可疑，遇警盤查時神色慌張，一度謊報其胞弟的年籍資料，吳榮財當下覺得臉型差異極大，即用查緝利器「人臉辨識」系統過濾清查，當場查明該名男子通緝在案，將他帶回偵辦。

警方調查，46歲的宋姓通緝犯有多項毒品前科，原本家住台南，因身染毒癮又要躲避6個月的刑期，才會在2個月前隻身到竹北工地打工來防止警方查緝；不料卻因沉迷網咖，以至於深夜時仍然在玩線上遊戲，遇上警方盤查時因謊報其年籍又臉型不像，最後在查緝科技利器下俯首認罪。


▲沉迷網咖的宋姓通緝犯(左)落網，竟要求警方讓他先破關再帶回警局。（圖／竹北分局提供 , 2018.06.20）

最誇張的是，當警方要將他帶回派出所偵辦時，宋男竟要求所長吳榮財能讓其把遊戲關卡做最後結束，才心甘情願隨警方回派出所，可見沉迷之深。竹北分局在此呼籲青少年，暑假即將到來，多從事戶外有益身心健康活動，切勿逗留或沉迷電子遊藝場、網咖、pub、撞球場等不良場所，尤其今年青春專案期間，即將全面展開臨檢，過濾查察可疑不良份子，警方會對青少年易聚集之場所，加強查緝勸導，要求業者及其從業員工，確實遵守法令規範，共同努力淨化青少年成長環境及生活安全空間。

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關鍵字通緝毒品竹北分局青春專案
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