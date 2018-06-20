謊報資料企圖蒙混闖關　通緝男落網竟要求電玩先破關

新竹縣政府警察局竹北分局三民派出所所長吳榮財、警員張立文於今(20)日凌晨執行青春專案勤務時，臨檢網咖發現一名男子形跡可疑，遇警盤查時神色慌張，一度謊報其胞弟的年籍資料，吳榮財當下覺得臉型差異極大，即用查緝利器「人臉辨識」系統過濾清查，當場查明該名男子通緝在案，將他帶回偵辦。

警方調查，46歲的宋姓通緝犯有多項毒品前科，原本家住台南，因身染毒癮又要躲避6個月的刑期，才會在2個月前隻身到竹北工地打工來防止警方查緝；不料卻因沉迷網咖，以至於深夜時仍然在玩線上遊戲，遇上警方盤查時因謊報其年籍又臉型不像，最後在查緝科技利器下俯首認罪。