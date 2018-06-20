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〈張忠謀開講〉創新與改革一體兩面 每天起床運動就是

鉅亨網2018/06/20 17:42
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台積電 (2330-TW) 創辦人張忠謀今 (20) 日赴三三會就「企業經營的心得」進行專題演講，其中談到創新，他認為西方國家對創新的重視度，明顯高於東方國家，而創新並非只是想法，創新是要去執行想法，創新跟改革是一體兩面的，沒有分別，對他而言，現在每天起床運動，就是生活很大的創新。

張忠謀認為，創新是西方的觀念，並非東方不講創新，東方對創新的重視遠不及西方。他舉例，西方的發明人講得出名字，而東方雖然發明火藥和印刷，但發明人是誰卻講不出來，顯示西方對創新的重視。

而創新是什麼，張忠謀說，創新 (innovation) 跟想法 (idea) 不一樣，創新是要去執行想法，創新要做和實施，否則只是想法。他說，有時候去社交的宴會，一頓飯吃下來會聽到 5 個或 10 個想法，但最後沒看到有人執行，他強調，創新跟改革是一體兩面，沒有分別的。

張忠謀指出，創新可以是大的，也可以是小的。例如早上刷牙本來是用黑人牙膏，後來改用別的牙膏品牌，這就是小的創新；而較大的創新，例如本來每天起床不運動，但後來每天起床運動，這就是一個較大的創新。他說，現在每天起床運動，也是他自己很大的創新。

至於在一間公司如何努力創新，張忠謀說，只有一個辦法，就是獎賞成功的創新、不懲罰虧本的創新，但如何避免虧本的創新，他舉台積電為例，若是低的階層有想法要執行，即使上層主管不認可，都可以透過「上訴」，甚至可以將申請方案上訴至董事長，確實先前有過創新的想法被長官否決，但上訴至董事長，而他也允許了，但並非每個創新都能成功。

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關鍵字張忠謀創新想法改革headline
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