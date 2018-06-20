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〈分析〉道瓊承壓 何處有買點？這3檔已成熟！

鉅亨網2018/06/20 17:40
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受到貿易戰的衝擊，近日美股道瓊指數再度出現承壓，但奧本海默 (Oppenheimer) 美股技術分析師卻認為，有 3 檔道指成分股已經出現築底成熟之訊號，值得考慮危機入市。

Oppenheimer 技術分析團隊負責人 Ari Wald 週一 (18 日) 表示，Ari Wald 技術分析團隊選股的指導原則是「只關注 200MA 以上的股票，這意味股價仍有支撐力道。」

Ari Wald 挑選的 3 檔道瓊指數成分股為：摩根大通、家得寶、Visa。

1. 摩根大通 (J.P. Morgan) (JPM-US) 正觸及支撐？

Wald 認為，摩根大通正處於戰術性修正中，股價預計將回復。

Wald 表示，摩根大通股價已疲軟了一陣子，正開始浮現進場時機，目前小摩股價正回檔觸及 200MA，同時小摩的長期頸線支撐是落在每股 105 美元一線，綜合 200 MA 與頸線支撐來看，估計投資人在這一時間點切入，將能獲得不錯報酬；

回顧摩根大通股價歷史紀錄，事實上小摩已經停留在 200MA 上方約莫 2 年時間，上一次小摩跌破 200MA 已是 2016 年 6 月的事，顯示 200MA 是小摩長期的關鍵趨勢線。

HighTower Advisors 合夥人 Michael Bapis 也認為，摩根大通的基本面看起來很不錯。

「我們認為，摩根大通可能是任何銀行中定位最棒的，可以在經濟成長和技術擴張中取得優勢，現在股價稍微回檔一些，所以我們趁機買進。」

2. 家得寶 (Home Depot) (HD-US) 突破壓力區？

Wald 認為，家得寶股價已經回升，並且於近期打破了阻力反壓區的下緣，Wald 估計，家得寶未來的關鍵價位將是一月份所創下的高點，約莫 207 美元。

如下圖所示，目前家得寶股價已突破阻力反壓區 (橘線) 下緣線，並維持著上升趨勢，Wald 表示，看好家得寶股價能夠持續攻高。

而家得寶股價阻力反壓區的上緣，即是今年 1 月 29 日刷下的高點每股 207 美元，該價位也是家得寶盤中記錄高點。

3.Visa (V-US) 已突破，後勢更強大

Wald 表示，「對我們來說，Visa 股票真的全面得分，從上而下的順風，業務也對了、產業也對了。我們真的全面看好行動支付，在我們的動力評分表中，Visa 獲得高分，股價也是一路突破反壓區。」

Visa 本月迄今漲幅略高於 3%，以此趨勢來看，將創連續 3 個月上漲。

今年迄今，Visa 上漲 18%、家得寶上漲 5%，而摩根大通大致持平。

Gradient 投資公司分析師 Mike Binger 也偏好科技尖牙股 (FAANG) 以外的大型股，他週一 (18 日) 指出 3 個具成長潛力的領域，其中也再次點名 Visa：

中國網路公司：阿里巴巴（YTD +20%)。

金融科技支付公司：Visa 和 PayPal (YTD +17%)。

雲端軟體開發商：Salesforce.com (YTD +36%) 和 Adobe (YTD +46%)。

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