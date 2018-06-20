影／羅東鎮公所服務鄉親　藍線免巴汰舊換新

羅東鎮公所為提供鄉親免費接駁服務，自籌550萬元購置2輛全新21人座中型巴士，將於7月2日更換藍線舊有巴士上路行駛，今（20）日特地在公所前舉行新車啟用儀式。
羅東鎮公所推行免費社區觀光巴士接駁服務多年，共有藍、紅、橘三條路線，藍線由忠孝新村至孩子王雙向對開、紅線由中山光榮站發車單側循環行駛、橘線從忠孝新村發車至西安公園折返，三條路線行駛於各社區，是民眾上班、上學、購物、就醫、轉乘大眾運輸的交通工具。其中藍線行經羅東轉運站、博愛醫院、聖母醫院、民生市場、開元市場以及羅東國小、公正國小、北成國小、國華國中、羅東高中、羅東運動公園等。
羅東鎮公所表示，由於藍線兩輛巴士雙向對開行駛，98年迄今累積90萬里程數，搭乘人數更突破180萬人次，為提供更舒適的搭乘服務，在鎮民代表會支持下編列預算添購兩輛全新環保五期車輛。
鎮長林姿妙表示，公所辦理免費社區觀光巴士運輸服務，串連鎮內各旅遊據點，擴大外來遊客至羅東的旅遊層面，提供鎮民上學、購物、就醫等便捷的交通，並減少汽、機車的使用量，改善交通與環境品質。目前羅東鎮免費社區巴士每月載客數高達2萬2千人次，民眾搭乘大眾運輸工具意願提高，自用小汽車較不會匯集市區造成交通擁擠，市區環境生活品質也會更好。未來將持續檢討市區中心點轉運效能，希望可以建構羅東鎮社區巴士完整的交通運輸網絡，達到「環保減碳、暢行無阻，安全便利」的交通願景。