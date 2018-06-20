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中央社

遠傳EMMA行動平台 上百家企業導入

中央社2018/06/20 17:42
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者江明晏台北20日電）物聯網與AI時代來臨，遠傳EMMA企業行動化平台目前已有上百家企業導入使用或測試中，並開發近30個新應用，舉例來說，遠傳電信與新光人壽就透過EMMA替員工打造系列數位新應用。

遠傳電信與新光人壽利用新光人壽員工專屬的遠傳EMMA「新光通」APP，整合企業員工識別、打卡報到與餐飲優惠扣款等服務，替員工打造一系列數位新應用。

遠傳說明，舉凡運動會等各項活動打卡報到、指定店家享員工優惠、員工餐廳用餐扣款與每月對帳等，用手機開啟「新光通」掃描QR Code即能完成報到或扣款，系統還可自動串連更新員工通訊錄，解決過往外勤業務同仁沒有實體識別證的困擾。

遠傳電信企業暨國際事業群執行副總經理曾詩淵表示，遠傳電信致力行動化與物聯網解決方案的創新，EMMA（Enterprise Mobility Messaging Assistant）於2015年由企業即時通訊平台轉型為企業行動化平台，除了提供企業於私有雲架構下內部即時溝通管道，並結合國際大廠MibileIron提供行動裝置端及各種商務流程的資安防護管理外，更運用遠傳物聯網技術，協助不同產業類型的企業應用開發需求，目前已有上百家企業導入使用或測試中，並已在此平台上成功開發完成近30個企業創新應用，同時持續新增中。（編輯：趙蔚蘭）1070620

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