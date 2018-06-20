遠傳EMMA行動平台 上百家企業導入

（中央社記者江明晏台北20日電）物聯網與AI時代來臨，遠傳EMMA企業行動化平台目前已有上百家企業導入使用或測試中，並開發近30個新應用，舉例來說，遠傳電信與新光人壽就透過EMMA替員工打造系列數位新應用。

遠傳電信與新光人壽利用新光人壽員工專屬的遠傳EMMA「新光通」APP，整合企業員工識別、打卡報到與餐飲優惠扣款等服務，替員工打造一系列數位新應用。

遠傳說明，舉凡運動會等各項活動打卡報到、指定店家享員工優惠、員工餐廳用餐扣款與每月對帳等，用手機開啟「新光通」掃描QR Code即能完成報到或扣款，系統還可自動串連更新員工通訊錄，解決過往外勤業務同仁沒有實體識別證的困擾。