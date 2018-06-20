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中央社

美國脫口秀諷刺習近平 微博相關討論被刪除

中央社2018/06/20 17:40
中央社 兩岸 / NOWnews
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（中央社台北20日電）美國電視脫口秀節目「上週今夜秀」（Last Week Tonight）17日以幽默口吻諷刺中國國家主席習近平主政後的網路審查、維穩監控等行徑。但在微博上，與節目有關的內容及回應卻都被刪除。

「上周今夜秀」是美國HBO公司製作的知名脫口秀節目，由約翰．奧利佛（John Oliver）主持，於2014年開播，以時事諷刺著稱，頗受美國及海外觀眾歡迎。每集在YouTube網站播出時，平均點閱人數達500萬次。

儘管YouTube遭中國官方封鎖，但「上周今夜秀」經常有特定團隊將每集節目翻譯為中文並加上字幕，在新浪微博及「嗶哩嗶哩」等網路平台播出，因此在中國也有不少觀眾，約翰．奧利佛更被中國網民暱稱為「囧橄欖」、「小囧」。

美國之音（VOA）中文網報導，美東時間17日的「上週今夜秀」節目，約翰．奧利佛以習近平為主題，諷刺中國在他主政下日趨嚴厲的網路審查、維穩監控，修憲取消國家主席任期限制，以及對諾貝爾獎得主劉曉波的迫害。

此外，中共對海外的「大外宣」政策及「習大大」形象宣傳，也被約翰．奧利佛拿來狠酸。而在鏡頭上，則顯示出習近平的照片。

節目播出後，有部份中國網民奔相走告，號召其他人觀看，隨後即引起熱議。但不久後，微博上的討論及轉發幾乎被刪除殆盡。然而，節目的部份片段，仍可在旅外中國人士的推特帳號中流傳。

其中有中國網民擔心，這一集過後，約翰．奧利佛是不是要跟「我國內網」說再見了？還有網民直言，這一集「有哪個壯士敢翻譯嗎」？然而，這些評論目前都已被網管刪除。（編輯：邱國強/陳家倫）1070620

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