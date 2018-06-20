美國脫口秀諷刺習近平 微博相關討論被刪除

（中央社台北20日電）美國電視脫口秀節目「上週今夜秀」（Last Week Tonight）17日以幽默口吻諷刺中國國家主席習近平主政後的網路審查、維穩監控等行徑。但在微博上，與節目有關的內容及回應卻都被刪除。

「上周今夜秀」是美國HBO公司製作的知名脫口秀節目，由約翰．奧利佛（John Oliver）主持，於2014年開播，以時事諷刺著稱，頗受美國及海外觀眾歡迎。每集在YouTube網站播出時，平均點閱人數達500萬次。

儘管YouTube遭中國官方封鎖，但「上周今夜秀」經常有特定團隊將每集節目翻譯為中文並加上字幕，在新浪微博及「嗶哩嗶哩」等網路平台播出，因此在中國也有不少觀眾，約翰．奧利佛更被中國網民暱稱為「囧橄欖」、「小囧」。