眼角膜移植新技術 NG角膜造福眼疾病人

一般人的內皮細胞數量至少要有2000個以上，才能維持眼睛正常排水功能，若是低於400個就會開始水腫，目前僅知有少部分是家族遺傳或是進行過多眼部手術導致內皮細胞病變，但多數致病原因仍不明。

台北榮總眼科部醫師林佩玉今天在記者會中表示，人的眼角膜分為上皮層、基質層、後彈力層及內皮細胞層，其中的內皮細胞是負責代謝眼角膜的水份，一旦內皮細胞病變，就會導致角膜水腫、影響視力。

（中央社記者張茗喧台北20日電）全台每年有600多人等待眼角膜移植，但捐贈條件卻相當嚴格，有受損或做過雷射手術通通都不能用。北榮近期引進新技術，只要利用角膜的內皮細胞，就能讓患者重見光明，且成效更好。

林佩玉說，由於內皮細胞不會再生，因此僅能透過角膜移植改善視力，全台每年600至700名等待眼角膜移植的患者中，就有一半是內皮細胞病變導致角膜水腫。

不過，因內皮細胞只是附著在角膜內面後彈力層上的薄薄一層膜，厚度僅0.001公分，比一根頭髮還要細，而且透明、卷曲又不能直接觸碰，移植難度相當高。

因此，最早醫師僅能以「全層角膜移植」進行治療，除了傷口要癒合半年，也可能導致高度散光、雙眼視力差距很大等後遺症。

近年雖然已有「角膜內皮移植」技術，但礙於內皮細胞實在太薄，移植時仍會狹帶部分基質層，雖然恢復時間縮短至1到3個月，但仍有10%排斥風險，而且兩種手術都需使用完整的角膜，不得有損傷。

北榮眼科團隊今年從美國引進「微創角膜後彈力層內皮移植手術」（DEMK），利用特殊技術將內皮細胞從眼球底部撕下，再植入到患者的角膜裡，術後只需1週至1個月就能恢復視力，排斥率也降至1.9%，4月至今已完成2例手術。

今年69歲的病友張女士10年前因乾眼症就醫，意外發現內皮細胞病變，但因症狀不明顯並未治療，直到去年下半年視力急遽下滑，看東西都一片白茫茫，就醫檢查發現眼角膜的內皮細胞幾乎全部壞死，視力剩0.2。

幸運的是，她在短短2個月內就等到善心人士捐贈眼角膜，雖然是受贈的眼角膜有受損，以過去治療標準並不適合移植，但因新的手術僅需用到薄薄的內皮細胞，因此仍順利完成手術，術後一週視力就進步到0.8。

林佩玉說，過去眼角膜捐贈者如果曾做過近視雷射，或是有基質結疤、白斑、變薄等病變，都無法進行捐贈，但有了這項新技術以後，只要內皮細胞數量足夠，有這些小瑕疵的眼角膜通通都能用，可望造福更多眼疾患者。（編輯：陳清芳）1070620