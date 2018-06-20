籲OPEC譴責川普 伊朗能源部長：原油不是武器或政

今年 4 月，川普於推特發文，重批 OPEC 以人為手段拉抬油價，令人無法接受；上週他再度開砲，指 OPEC 讓油價過高「不好 (Not good)！」。

OPEC 會議將於 6 月 22 日登場，OPEC 成員國與會代表，已陸續抵達會議舉辦地點維也納；預料減產限制鬆綁與否，將成會中討論焦點。

美國總統川普上週於推特發文稱，石油輸出國組織 (OPEC) 以人為手段拉抬油價，「這樣不好！」對此，伊朗能源部長 Bijan Zanganeh 表示，原油不是武器或政治工具，川普欲使 OPEC 泛政治化，應受譴責。

Zanganeh 強調，「原油不是武器，亦非用於對抗他國的政治工具。」

Zanganeh 認為，川普欲使 OPEC 泛政治化，但 OPEC 並非政治組織，原油市場應該是去政治化的，「我覺得 OPEC 必須支持這樣的想法，任何把石油當作武器、政治工具的行徑，都應受譴責。」

Zanganeh 說，「川普以為他可對 OPEC 下指導棋，但 OPEC 並非美國能源部的一部分。」

至於本次會議有無機會針對鬆綁減產限制一事，達成協議？Zanganeh 直言，「我不認為能達成任何協議」。

台北時間週三 (20 日) 下午 5 點 37 分，CNBC 數據顯示，布蘭特原油期貨上漲 0.44%，至每桶 75.41 美元；西德州中級原油期貨上漲 0.59%，至每桶 65.27 美元。