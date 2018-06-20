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影／談金金併　徐旭東：遠銀怎會被併？這話不識相

記者顏真真／台北報導2018/06/20 18:35
▲遠東集團董事長暨遠東銀行副董事長徐旭東。（圖／記者顏真真攝 , 2018.6.20）
▲遠東集團董事長暨遠東銀行副董事長徐旭東。（圖／記者顏真真攝 , 2018.6.20）

金管會推動以「金控」為主體的金融併購，並開放敵意併購，遠東集團董事長暨遠東銀行副董事長徐旭東20日表示，「金金併」很好，但對於是否擔心遠銀被金控併購？他說，「這是不識相的話，我們怎會被併掉呢？」遠銀總經理周添財也強調，「我們是不會被併，畢竟集團持股高，併別人則要看機會，不排除可能性，但不會為增加分行而併購。」

遠銀20日舉行股東會，通過2017年度盈餘分配案，普通股每股配發0.71元股利，包含0.439元現金股利與0.271元股票股利，現金股利發放率約49%；同時選出第10屆董事11席，由侯金英、王孝一、鄭澄宇、吳均龐、鍾聰明、許士軍、俞明德（以上為法人代表）、沈平、張秀蓮、王小蕙（以上為獨立董事）、徐旭東當選。因會計師王小蕙新任獨立董事，女性董事提升至3席。

至於近日金管會鬆綁金金併門檻，並開放敵意併購，外界也關心遠銀未來動向，當會後媒體詢問是否擔心遠銀被金控併購？徐旭東回應「這是不識相的話，我們怎麼會被併掉呢？」

徐旭東強調，現在談併購，實際上在金融發展是新經濟作法，不是增加一百家分行就比較大，「一加一就是併購」的時代已過去，現在要併購只可能走向專業性，應針對某一項特別專精的公司例如資安、物聯網（IoT）或是金融科技，併購已是一種更廣義的概念。

徐旭東還說，美國銀行業現在的購併，也不是併銀行，而是併軟體公司，遠銀還有個很大的優勢，就是集團提供大型零售業作為後盾，可以加強雙方合作。

遠銀總經理周添財也補充說明，遠銀還是穩紮穩打，將淨值發揮到最大效益，從內在成長，由於目前規模還不夠大，無法進行海外併購，但不排除未來以策略聯盟或參股方式，往海外發展，「我們是不會被併，畢竟集團持股高，併別人這看機會，不排除」。對於併購對象，周添財強調，「不會從增加分行這角度出發」，目前56家分行已足夠。

此外，周添財提到，遠銀不會爭取純網銀執照，但會在實體銀行之上架構網路銀行，也會推動純網銀的商品，他認為，O2O（Online-Offline）提供的線上線下並行服務，才是未來銀行業成功的經營模式。

 

 

關鍵字遠東集團徐旭東遠東銀行金金併金控純網銀
老屋健檢正確用電　民眾直呼好值得

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