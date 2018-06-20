大高雄開發區土地搶搶滾　合計標售金額高達29.8億

高雄市地政局於107年6月20日辦理今年第2季開發區土地標售，計有73標封參與投標，創縣巿合併以來新高，共標出16標19筆土地，合計標售金額29億8085萬餘元，脫標率約94％，代表投資人對大高雄發展相當看好。

本季最受矚目之第44期重劃區1筆特定第五種住宅區土地，臨美術東四路，近中華一路，擁有壽山、愛河雙景觀及高優質居住環境，吸引4 家投資人搶進，以總價15 億6050 萬元脫標，溢價9605 萬餘元，每坪脫標價約86.3 萬元。



▲第14標-高科大和平東段27.28地號。（圖／高市地政局提供,2018.06.20）

高雄大學區段徵收區，推出3標3筆土地，全部標脫，其中1筆面積約1438坪住四用地，位於20米大學南路，因屬高雄大學第一排精華地，近高雄大學正門及幸福公園，坐擁公園及校園綠地景觀，共吸引7 家投資人競標，最後以5 億580 萬元脫標，溢價1 億 4213萬餘元，溢價率 39％，每坪脫標價約35.1 萬元；另1筆近高雄大學西側門之住三用地，面積約326坪，亦有2 投標封競標，每坪脫標價約18.8萬元；1筆小面積土地，近中山高中及家樂福，以每坪 22.1萬元脫標，溢價率達54 ％。

中都重劃區，本季推出3筆土地，標脫2筆，分別位於遼北街及潼關街，面積約99坪及約56坪，各以每坪約44.2 萬元及40萬元脫標。

海科大東側區段徵收區，對外交通有捷運紅線、縱貫公路及鐵路，又與高雄科技大學、後勁國中小相鄰，具備交通及文教要件，本季推出1標2筆土地，本次最夯，共吸引9 家投資人競標，以1 億5566萬餘元脫標，溢價率亦達35 ％，每坪脫標價約 27.3萬元 。

五號道路區段徵收區，因市府開闢孔宅綠園及辦理綠美化，又有10號道路便捷之交通，景觀環境佳，本次推出1標2筆土地，亦有 5 家投資人競標，以總價 2 億 3410萬元脫標，溢價率55.42 ％，每坪脫標價約17.2 萬元，創下本區住宅行情新高。

第82期市地重劃區，推出1筆住三用地，以總價 2 億 889萬元脫標，溢價率25.72 ％，每坪脫標價22.6 萬餘元；第84期推出2筆土地，各以每坪約 27萬元及28.6 萬元脫標；另第9期、33期、鳳青、樹德市地重劃區及高坪二期區段徵收區，亦競標激烈，均創下亮眼的標脫成績。

綜觀本次標售結果，本季開發區土地推出17標20筆土地，共吸引73投標封搶進，再創下縣市合併後買氣新高，最後共標出16標19筆，以鳳青重劃區及海科大東側區段徵收區土地競標最熱絡，除第68期1筆土地，因土地個別條件未符合需求等因素，無人參與投標外，其餘土地皆順利標脫。從開標現場參觀人數眾多，擠爆現場情形觀之，業界非常關心地政局定期標售結果，對開發區優質建地極為青睞，顯見大高雄開發區土地，因公共設施完善、生活機能健全，又有重大建設加持，利多不斷，投資人對於大高雄房地產未來景氣相當樂觀、信心十足。