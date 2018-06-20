台灣微軟與亞大合作 建構人工智慧體驗中心

蔡進發說明，人工智慧教育培訓要擴展到所有學院，並強化產業結合，培育各行各業人工智慧專才，將核心基礎打好，到產業情境中體驗及實作，幫助學生帶入課業學習、發展個人學習模型，進而發想創新應用，透過微軟全球化的人工智慧能量支援，幫助學生加速概念化落實。

台灣微軟副總經理彭樹裕表示，台灣微軟瞭解各產業人工智慧化過程，需要大量相關人才，大學是研發核心技術、培育各種應用人才的最佳場域，很高興台灣微軟與亞大成為夥伴關係，讓實務與創新教學結合，培育人工智慧專才。

亞大副校長兼人工智慧學院院長曾憲雄指出，亞大與台灣微軟合作，初期建置人工智慧體驗中心，聚焦在醫健學院的智慧醫療服務應用、智慧語言控制，及資電學院的人工智慧專題研究和智慧學程人才培育；另有圖書館的臉部辨識系統等，搭配微軟技術的機器人服務，逐步實現「無人圖書館」及「AI閱讀圖書館」功能。（編輯：施燕飛）1070620