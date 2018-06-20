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中央社

吃飯請滑手機 米其林餐廳美食結合科技

中央社2018/06/20 17:50
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者陳葦庭台北20日電）顛覆吃飯不要滑手機觀念，今年獲得米其林一星殊榮的台北文華東方酒店雅閣，和手機品牌合作，將美食和科技結合增加互動性，吃飯拍照同時還能看見主廚在廚房備菜。

到高級餐廳吃飯，大多數主廚都希望客人好好用餐，把握時機品嚐美味，不要滑手機；不過，台北文華東方酒店和手機品牌宣布合作，6月25日至7月15日舉辦「點食晨金#LetsGold」活動，卻反其道而行。

台北文華東方酒店公關經理李佳燕表示，現代人吃飯前都是「手機先吃飽，人才開動」，為了滿足人們對拍照、互動等需求，台北文華東方酒店顛覆吃飯別滑手機觀念，首次和手機品牌合作，利用全景相機、虛擬實境VR、擴增實境AR技術打造五感美食體驗，也是全球首家獲得米其林的星級飯店推出這項服務。

她說明，體驗活動的賓客在入座時桌上都會放一支手機，在米其林一星主廚謝文的虛擬人偶帶領下，旅客可即時看到廚房備菜、烹調的狀況，當菜餚端上桌時，旅客也可透過手機的拍照功能，看到菌菇、姬松茸等珍貴食材一個個躍進眼前的湯碗，還有湖海底的龍蝦和海洋生物，食材從產地到餐桌「看得見」。

餐飲結合科技已經成為趨勢，今年台北晶華酒店也曾在今年2月找來「世界上最小的廚師（Le PetiteChef）」客座，將3D裸視特效影片透過的投影技術呈現，讓民眾一睹取得食材、烹調美食的過程。（編輯：陳清芳）1070620

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