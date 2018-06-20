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中央社

金曲前夕各界預測贏家 艾怡良盼頒出雙歌后

中央社2018/06/20 18:01
中央社 娛樂 / NOWnews
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（中央社記者江佩凌台北20日電）金曲獎前夕，各界紛紛預測歌王歌后，去年歌后艾怡良說，若能頒雙歌后，最希望師姐張惠妹和徐佳瑩獲獎；小宇則被不少人看好拿歌王，他雖然不緊張卻透露睡覺時夢到走紅毯跌倒。

由中華音樂人交流協會、MUST社團法人中華音樂著作權協會共同合辦的年度「十大專輯暨十大單曲」，今年邁入第21個年頭，有「金曲風向球」的稱號，日前已公布歌手徐佳瑩專輯「心裡學」及主打歌「言不由衷」，分別入選十大專輯與單曲，深獲評審好評，歌手陳珊妮也雙料獲獎，今天在台北舉行頒獎典禮。

今年入圍金曲國語男歌手的宋念宇（小宇），以專輯「同在」獲得2017年度十大專輯，會前受訪談及2度入圍歌王心情，他說應該當天才會開始感到緊張，還透露昨晚睡覺夢到自己走紅毯下車時跌倒，好在是虛驚一場。

對於不少音樂人看好他拿歌王，小宇表示，入圍公布至今他都不敢看評論或得獎預測，害怕被影響，現在知道覺得很感謝，因為入圍就是被肯定也很開心，這幾天也更有動力投入寫歌創作。

艾怡良替徐佳瑩作詞作曲的「言不由衷」，獲得2017年度十大單曲，今天艾怡良也出席頒獎典禮，會前受訪被問到看好哪位男歌手拿下歌王，艾怡良果斷回應：「宇哥（宋念宇）」她說，出道前就是聽他的歌長大，而這張專輯她非常喜歡，甚至重複聽了3個月。

至於看好誰摘歌后，艾怡良表示，入圍者有她的師姐張惠妹，也有好友徐佳瑩，3人也在和阿妹合作的歌曲「傲嬌」中耍出感情，如果可以頒發雙歌后，最希望她們得獎。

「2017年度十大專輯暨單曲」由中華音樂人理事長李建復擔綱評審團年度總召，找來去年金曲獎評審團總召黃韻玲出任此次評審團主席，黃韻玲今天上台頒獎時提到，得獎名單上可以看到很多新團體，而這些新人的作品完成度幾乎已到達完美，這是令評審們都非常開心的一點。

黃韻玲表示，由於台語也是大家習慣的母語，因此這次名單中還特別納入台語歌曲；另外，嘻哈音樂近幾年已變成強大的勢力，因此名單上也有很多嘻哈類型的風格，而這也是她持續在學習的。（編輯：張芷瑄）1070620

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