輸美低熔點聚酯棉反傾銷終判 稅率近50%

依據美國商務部資料顯示，台灣為美國該產品第2大進口來源國，2015年至2017年輸美低熔點聚酯棉金額分別為2750萬美元、2684萬美元及2688萬美元，3年均占美國該產品進口總額約25%。

經濟部國際貿易局今天發布新聞稿表示，美國商務部19日公布對台灣及南韓低熔點聚酯棉反傾銷調查終判結果，台灣遭裁定稅率為49.93%，高於南韓的0%至16.27%，且美國為台灣低熔點聚酯棉重要出口市場，若美國正式發布反傾銷稅令，將影響台灣輸美產品競爭力。

（中央社記者廖禹揚台北20日電）美國公布對台灣及南韓低熔點聚酯棉反傾銷調查終判結果，台灣受調查廠商遭裁定反傾銷稅率為49.93%，經濟部表示，若美國商務部正式發布反傾銷稅令，將影響台商競爭力。

南韓則是該產品輸美的最主要出口國，2015到2017年美國自南韓進口該產品金額占整體進口額都逾70%。

根據美國商務部公布時程，美國國際貿易委員會預定於8月1日公布損害調查終判裁定，若裁定受調產品造成美國產業損害或有損害之虞，美國商務部將於8月8日發布反傾銷稅令。

貿易局表示，國際間反傾銷調查頻繁，為協助廠商因應國外反傾銷等貿易救濟案件，貿易局訂有相關補助辦法，對涉案廠商聘請律師、會計師或顧問應訴費用提供部分補助。貿易局呼籲業者未來應積極參與行政複查，以利爭取逐年降低稅率，維護相關權益。（編輯：張均懋）1070620