成也川普、敗也川普？科技股漲勢靠回購支撐 但貿易戰

部分觀點主張，科技股和小型股比較不會受到貿易戰升溫的影響，但這是真的嗎？

道指週二連續第六日收低，如果投資人的重點只放在 Nasdaq 100 指數 (成分股包含 FAANG 這些) 和小型股 Russell 2000 指數，那回頭看看道指這一週的表現，你可能會嚇到。

中美貿易戰一觸即發，且不只與中國貿易緊張，美國也與全球其他國家有貿易紛爭，讓投資者手心冒汗。

1. 積極執行庫藏股

拜川普稅改所賜，今年企業比往昔更積極執行庫藏股，尤其是科技公司。最新一季財報顯示，企業宣布庫藏股的總額，其中 5 家科技公司占比就達 75%，而單單蘋果 (AAPL-US) 一家就拿下半邊天。

雖說這是因為企業減稅和海外現金返鄉，但其實每年都會有這情形，自 2004 年開始，企業就開始熱衷回購股票，除了 2008 年至 2009 年的信貸危機期間，扣除該期間，每季平均企業庫藏股規模約在 1450 億美元。

今年有川普錦上添花，季度平均庫藏股規模約莫 1880 億美元，比往年高了 430 億美元，也就是每月回購金額約多了 143 億美元。

Thomas 強調，為什麼要扯到每月呢？主要就是因為流動性！如果每月多了 143 億元流入股市，主要集中在科技股，那可以預見活水多多的 Nasdaq 100 指數多麼具備彈性。

但企業庫藏股的力道，能抵擋貿易戰的負面衝擊嗎？

Thomas 認為，答案還是在流動性！但這次企業回購不是流動性的唯一來源了，各國央行多年來已經挹注驚人流動性到股市，現在央行打算抽銀根了，每月可能抽走 700 億美元。

所以，流動性的重要性大於關稅嗎？Thomas 認為，這兩者一樣可怕，關稅引發的貿易戰很可怕，各國央行準備撤走的流動性大於企業能灌回來的流動性，這點也很可怕。任何只有被動策略的投資者，都將因此一個頭兩個大。

故 Thomas 建議，投資人不能單單關注小型股或者科技尖牙股 FAANG，Thomas 認為，對於現在美股的操作策略，還是別買進、只持有，並準備一套整合、積極且有風險控制的策略，來應對貿易戰與央行緊縮之壓力，這才是上上之策。