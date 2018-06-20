侯友宜宣布林鴻池擔任競選總幹事

（中央社記者林長順新北20日電）國民黨新北市長參選人侯友宜今天宣布，前立委林鴻池擔任競選總幹事。林鴻池受訪時表示，侯友宜有構想、理念，對這樣有正義感、有愛心的人願意為新北市民努力，自己不該置身事外。

侯友宜下午參與板橋里長座談時表示，林鴻池「退出江湖」雖然已經一段時間了，但林鴻池的性格「敦厚謙和」，也瞭解林鴻池對國家各項工作還有期待，「不可以歸隱山林」，經過多次拜訪終獲首肯，特別邀請擔任競選總部總幹事一職。

林鴻池表示，侯友宜是在3、4星期前來找他，剛開始以為是禮貌性拜訪，後來侯友宜主動邀請他出任總幹事，一時之間沒有心理上的準備，考慮兩天才答覆。