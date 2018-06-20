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中央社

侯友宜宣布林鴻池擔任競選總幹事

中央社2018/06/20 18:05
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者林長順新北20日電）國民黨新北市長參選人侯友宜今天宣布，前立委林鴻池擔任競選總幹事。林鴻池受訪時表示，侯友宜有構想、理念，對這樣有正義感、有愛心的人願意為新北市民努力，自己不該置身事外。

侯友宜下午參與板橋里長座談時表示，林鴻池「退出江湖」雖然已經一段時間了，但林鴻池的性格「敦厚謙和」，也瞭解林鴻池對國家各項工作還有期待，「不可以歸隱山林」，經過多次拜訪終獲首肯，特別邀請擔任競選總部總幹事一職。

林鴻池表示，侯友宜是在3、4星期前來找他，剛開始以為是禮貌性拜訪，後來侯友宜主動邀請他出任總幹事，一時之間沒有心理上的準備，考慮兩天才答覆。

林鴻池指出，侯友宜很有正義感、也很有愛心，更願意為民眾出生入死，侯友宜若有機會當選，也絕對會用盡心力照顧新北市的民眾，所以願意這幾個月責無旁貸好好幫助侯友宜，重點不是幫助侯友宜，而是幫助新北市民的一個未來，希望自己能夠盡一份心力。

林鴻池說，侯友宜對未來新北市的規劃願景「深得我心」，自己不應該置身事外，希望能夠幫忙完成勝選。未來競選組織只要大家目標一致，該怎麼做就怎麼做，不分彼此，所有團隊只要團結一心，他相信絕對會贏得最後勝選。

侯友宜辦公室主任謝政達表示，林鴻池從台北縣時期就長期擔任民代，歷任國大代表、板橋市長、立法委員，從基層經過民意淬練，對地方脈動相當熟悉。尤其林鴻池為人溫和、樸實，也和侯友宜有著共同的「正直」性格，因此特別力邀他出任競選總部總幹事。

謝政達表示，選舉辦公室正在安排29個分區總部主任委員人選，會在近期內做正式公布。（編輯：方沛清）1070620

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