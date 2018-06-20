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娛樂

影／狂瘦37公斤靠李進良除皺 　小禎嗆：不然田欣喔

記者徐郁雯／台北報導2018/06/20 18:19
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小禎今（20）日出席公益活動，身材明顯比之前更加纖細，她透露目前共減了37公斤，早超出老爸胡瓜給的標準。問及體重真實數字？她笑說：「數字還是女人的祕密！」愛上運動的她也強調減肥不能只看數字，認為身體健康最重要。

日前小禎在臉書爆氣罵《實習醫師鬥格》劇組，她則說：「其實不是針對民視，就是整個大環境不好，但講過之後有改善。」瘦身成功的小禎也說，醫師袍改拿小兩個尺寸，臉上藏不住喜悅。小禎透露，靠著少吃、運動，減下37公斤，所以肚子需要靠醫美來除皺，問及是否由老公阿良親自做手術？小禎笑說：「當然啊，你想說是田欣幫我用嗎？」


▲小禎出席「食食來相助，餐餐有飯吃」公益勸募活動。（圖／記者林柏年攝 , 2018.6.20）


▲小禎出席「食食來相助，餐餐有飯吃」公益勸募活動。（圖／記者林柏年攝 , 2018.6.20）

至於老公李進良日前參加田欣畢業典禮，小禎被問及此事則說：「這事情都已經這麼久了，還會有什麼情緒起伏？大家不用想太多，就當作娛樂新聞。」她也透露李進良有先傳簡訊給她，告知現場有記者，但小禎笑說：「I don't care.」

談及嚴立婷在生完小孩後，被一通電話告知「不需再回去錄影」，與當初六月離開《二分之一強》的方式雷同。小禎提及此事，坦言當時是經紀人告知此事，她在家思考兩天，「究竟要顧及我跟六月姊的情份？還是好好把工作接下來養家？」最終她接下工作養家，但小禎也認為嚴立婷現在有女萬事足，更說上天關了一扇窗，必定會再打開一扇門。


▲小禎出席「食食來相助，餐餐有飯吃」公益勸募活動。（圖／記者林柏年攝 , 2018.6.20）


▲小禎出席「食食來相助，餐餐有飯吃」公益勸募活動。（圖／記者林柏年攝 , 2018.6.20）

 

 

關鍵字小禎李進良減肥
巴鈺擠掉嚴立婷　馬爾地夫歡慶周年I奶辣模解放豪乳　視角太邪惡

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