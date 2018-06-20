影／狂瘦37公斤靠李進良除皺 　小禎嗆：不然田欣喔

小禎今（20）日出席公益活動，身材明顯比之前更加纖細，她透露目前共減了37公斤，早超出老爸胡瓜給的標準。問及體重真實數字？她笑說：「數字還是女人的祕密！」愛上運動的她也強調減肥不能只看數字，認為身體健康最重要。

日前小禎在臉書爆氣罵《實習醫師鬥格》劇組，她則說：「其實不是針對民視，就是整個大環境不好，但講過之後有改善。」瘦身成功的小禎也說，醫師袍改拿小兩個尺寸，臉上藏不住喜悅。小禎透露，靠著少吃、運動，減下37公斤，所以肚子需要靠醫美來除皺，問及是否由老公阿良親自做手術？小禎笑說：「當然啊，你想說是田欣幫我用嗎？」