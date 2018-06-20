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影／感謝19年陪伴！毛孩安樂死前幫主人拭淚：不哭了

編輯中心／綜合報導2018/06/20 18:19
▲內心充滿不捨的米雅，忍不住流下眼淚，此時辛巴看到主人哭泣，竟把臉湊過去幫忙「擦淚」。（圖／翻攝自 The Dodo , 2018.6.20）
▲內心充滿不捨的米雅，忍不住流下眼淚，此時辛巴看到主人哭泣，竟把臉湊過去幫忙「擦淚」。（圖／翻攝自 The Dodo , 2018.6.20）

許多人養育毛小孩，情感深厚彷彿家人一般，遇到生離死別的時刻，實在令人難以割捨。日前國外一名女網友米雅（Mýa）分享了一段感人影片，內容是她在向陪伴了自己 19 年的愛犬辛巴（Simba）做「最後的告別」，內心充滿不捨的米雅，忍不住流下眼淚，此時辛巴看到主人哭泣，竟把臉湊過去幫忙「擦淚」，貼心的舉動讓不少網友看了也跟著紅了眼眶。


辛巴從幼犬時期就一直陪伴在米雅身旁，時間長達 19 年，他們已經變成關係密不可分的家人。（圖／翻攝自 The Dodo , 2018.6.20）

綜合外媒報導，辛巴從幼犬時期就一直陪伴在米雅身旁，時間長達 19 年，他們已經變成關係密不可分的家人；不過隨著時間流逝，辛巴的身體狀況逐漸衰弱，開始受到病痛與老化的折磨。米雅不捨愛犬承受痛苦活著，因此有了讓牠安樂死的想法。

報導指出，在和辛巴永遠的分離之前，米雅想要好好把握相處的時光，某次米雅和辛巴一同躺在地上，突然感到悲從中來，眼淚流不停，此時只見辛巴默默向她靠近，不斷地用頭去將米雅的眼淚拭去，彷彿是在安慰自己的主人：「不要哭，沒事的，我會陪著妳...」令人揪心的畫面，讓許多網友看了紛紛大喊：「好想哭！」


辛巴從幼犬時期就一直陪伴在米雅身旁，時間長達 19 年。（圖／翻攝自 The Dodo , 2018.6.20）

所幸後來辛巴的健康情況逐漸好轉，安樂死的決定也跟著延後。米雅表示，雖然未來總有一天，辛巴中就會離開她，不過此時此刻，她只想好好把握和辛巴相處的每一刻，她也強調：「我相信一切都會慢慢變好！」

關鍵字安樂死毛小孩拭淚
服務生不會英文　遭嗆：滾回你國家

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