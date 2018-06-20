〈張忠謀開講〉經營事業必先有目標 執行面建議遵循3

張忠謀說，自己 33 歲第一次當總經理從事經營管理工作，33 歲到 54 歲的經營經驗在美國，這段時間的經驗對他影響很深，54 歲以後的經營經驗在台灣，他也坦言，剛回到台灣，花了十年的時間學習並適應台灣的習慣、風俗與人事關係。

台積電 (2330-TW) 創辦人張忠謀今 (20) 日赴三三會就「企業經營的心得」進行專題演講，談到企業經營策略和執行，他說，經營事業一定要有目標，如何達成目標就需要策略，策略制定後就要執行，執行部分可遵循 3 個 W 原則，即 WHO 誰負責、WHAT 達成什麼目標、WHEN 何時達成目標等。

而針對企業經營的策略，張忠謀說，西方認為商場如戰場，經營一個事業，如在一場戰爭中，一定要有目標，而經營事業的目標不外乎是獲利、市場占有率，要達成設定的目標就需要策略，而策略就是要考慮如何應付市場競爭。

他說，以台積電策略為例，剛開始就確定做「專業晶圓代工」，而台積電也是全球第一個專業晶圓代工的公司，張忠謀認為，若僅做普通半導體業，競爭者太多，以專業晶圓代工為策略，雖然少了競爭者干擾，但同時也沒有市場，所以台積電的挑戰，就是要創造市場。



至於執行面 (Execution) 部份，張忠謀說，就是要遵循「3W」原則，包括 WHO、WHAT、WHEN，即誰負責、負責做什麼和達成什麼目標，以及什麼時候達成目標。他也笑說，若把 3W 確定下來，經營者可以回家睡覺了。

此外，會中也有企業家詢問，能否把創新、策略和執行法則套用在治國上，張忠謀說，國家比企業複雜，若要運用也只能部分運用。他說，2 年多前政府的經濟口號是創新、就業和分配，當時在工商協進會上，他曾向當時行政院長林全建言，經濟口號不能沒有成長，成長非常重要的，且創新要有獎勵，而有成長才可以解決就業問題。