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〈亞太電股東會〉股東怨鴻海占便宜 呂芳銘：只幫忙創

鉅亨網2018/06/20 18:18
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亞太電 (3682-TW) 今 (20) 日召開股東會，小股東質疑在鴻海 (2317-TW) 集團入主後持續虧損，似乎都在占便宜，股價更趺到現在的 8 元，股東欲哭無淚，詢問何時可以損益兩平，董事長呂芳銘強調，鴻海是來幫忙創造雙嬴的，絕對沒有占便宜，他表示，今年朝 EBITDA 轉正努力，持續緩步前進。

亞太電去年營收 137.07 億元，稅息前折舊攤銷前利潤 (EBITDA) 負 5.26 億元，稅後淨損 40.34 億元，每股淨損 0.93 元，較 2016 年每股淨損 1.19 元，虧損縮小；股東關心什麼時候可以損益兩平。

除了關心轉盈的時間點之外，出席股東更是滿懷不滿，質疑海入主後股價下跌之外，還持續呈現虧損，擔心亞太電成為「提款機或實驗場」，質疑鴻海集團似乎占了亞太電便宜。

呂芳銘表示，去年就要力拚 EBITDA 轉正，但市場競爭激烈，加上低資費競爭下，衝擊 ARPU(平均每戶貢獻金額) 下滑，今年原本有機會單月 EBITDA 轉正，但受到近期的 499 之亂影響，市場規模擴大不如預期，但今年還是會緩步前進，朝轉正努力。

針對股東的不滿及質疑，呂芳銘強調，鴻海只有幫助亞太電，絕對沒有來占便宜，集團是要創造雙嬴為目標，他表示，電信不能再僅以傳統路線來發展，要朝數位化、智慧化的新方向走，亞太電透過創新扭轉形象，就是鴻海在一開始投資時，就看到的網路數位化前景。

呂芳銘說，在亞太電股價約 13 元時，敢用每股 20 元買進股權，且拿到經營權，就是有看到前景才來投資，那時候鴻海大多在海外投資，董事長郭台銘決定在台灣投資亞太電。

亞太電目前用戶數約 180-190 萬戶，呂芳銘說，原預估在達 200-220 萬戶經濟規模時，可望達到損平，但受 499 之亂的影響，低價資費壓低 ARPU，損平的用戶預估數恐怕和原先的預期不同，但是，亞太電會積極面對中華電 (2412-TW) 低價搶市所造成的影響。

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