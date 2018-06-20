美中貿易戰 陽明董座：勢必影響海運界

（中央社記者韋樞台北20日電）美中貿易戰開打，相互向對方祭出高關稅。陽明海運董事長謝志堅表示，貿易戰沒那麼容易發生，雙方還有得「喬」，但船公司會密切注意此事，及早因應船隻調度問題。

謝志堅表示，美中貿易戰準備開打，海事研究機構Alphaliner其實上個月已評估過美中貿易戰對海運的影響，今年貨艙供給量5.8%，而貨量從原本預估的5.3%降到4.5%，顯示有可能因美中貿易戰開打後，勢必影響海運界。

不過謝志堅認為，美中貿易戰沒那麼容易發生，因為若是美中貿易戰真的開打，美國的民眾會逐漸感受到物價莫名貴了好幾成，民眾發出不同的聲音自然會影響美國政府的政策，迫使美國政府必須調整政策。