NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈姚聯榜油畫展　光影與色彩的相遇巷弄長照站揭牌　促進長者活動共餐凱擘大寬頻500M只要$799
中央社

美中貿易戰 陽明董座：勢必影響海運界

中央社2018/06/20 18:20
中央社 財經 / NOWnews
中央社 財經 / NOWnews

（中央社記者韋樞台北20日電）美中貿易戰開打，相互向對方祭出高關稅。陽明海運董事長謝志堅表示，貿易戰沒那麼容易發生，雙方還有得「喬」，但船公司會密切注意此事，及早因應船隻調度問題。

謝志堅表示，美中貿易戰準備開打，海事研究機構Alphaliner其實上個月已評估過美中貿易戰對海運的影響，今年貨艙供給量5.8%，而貨量從原本預估的5.3%降到4.5%，顯示有可能因美中貿易戰開打後，勢必影響海運界。

不過謝志堅認為，美中貿易戰沒那麼容易發生，因為若是美中貿易戰真的開打，美國的民眾會逐漸感受到物價莫名貴了好幾成，民眾發出不同的聲音自然會影響美國政府的政策，迫使美國政府必須調整政策。

此外，中國大陸向美國採購最多的是石油、農產品和汽車。謝志堅表示，美國頁岩油每天產量近千萬桶，其中有很多是賣給中國大陸，若是美國的石油價格比中東等別國貴，自然賣不出去，美國的石油出口就會有問題；此外，美國農產品出口最大量還是中國大陸，這些農業州的選民大都支持現任總統川普，萬一中國大陸不買或減少買美國農產品，勢必會影響川普的支持度，所以美中雙方勢必還有得「喬」。

謝志堅強調，船公司一定會密切注意此事，同時會預估貨源減少多少，船隻數量和噸位必須跟著調整，一般來說，若航線屬於數家船公司聯盟經營時，船隻數的調整會慢一些，若屬自營船隻，可以隨時調整。

陽明海運總經理林文博說，貿易戰對大型船公司相當不利，衝擊會愈大，但他相信這大型船公司不會在貨量少的時候再打運價戰，因此近來罕見聽到全球前兩大貨櫃船公司馬士基集團(Maersk)和MSC公司跳出來呼籲，貨櫃船公司若是沒有獲利，服務品質不會提升。

林文博認為，危機就是轉機，貨櫃船公司會因應調整，或許狀況不會那麼悲觀。（編輯：趙蔚蘭）1070620

劉鶴第4個兼職：促進中小企...台大女宿舍火警 疏散12...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
存骨本養肌肉這樣做→
存骨本養肌肉這樣做→
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan