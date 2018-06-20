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中央社

劉鶴第4個兼職：促進中小企業發展小組長

中央社2018/06/20 18:19
中央社 兩岸 / NOWnews
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（中央社台北20日電）中國國務院副總理劉鶴又有一個新兼職。中國官方指出，將對「國務院促進中小企業發展工作領導小組」作相應調整，由具有中央政治局委員身分的劉鶴擔任組長，使他至今已有4個兼職。

北京日報報業集團微信公眾號「長安街知事」指出，國務院促進中小企業發展工作領導小組組長為劉鶴，工信部部長苗圩、財政部部長劉昆、國務院機關黨組成員高雨為副組長，工信部副部長王江平為辦公室主任。

長安街知事表示，今年3月以後，劉鶴卸去了國家發改委副主任、黨組副書記的職務。

劉鶴目前一共有4個兼職，包括中央財經委員會辦公室主任、中美全面經濟對話中方首席代表、中歐經貿高層對話中方主席、國務院促進中小企業發展工作領導小組組長。

報導說，促進中小企業發展工作領導小組成立於2009年12月，是國務院幾個領導小組中最年輕的一個，目的是加強對促進中小企業發展工作的組織領導和政策協調，辦公室設在工信部。

該小組首任組長為時任國務院副總理張德江。2013年6月，組長變為時任國務院副總理馬凱，辦公室主任為時任工信部總工程師朱宏任；2015年5月，該小組組成人員再次調整，組長、副組長人選未變，辦公室主任變為時任工信部副部長毛偉明。

小組辦公室主任的級別持續升格，反映出國務院對中小企業工作重視程度不斷上升。大力發展中小企業是中國一項長期戰略任務，不僅關係經濟發展，而且關係民生改善、穩定就業與社會和諧。

值得注意的是，此次高雨以國務院機關黨組成員身份就任副組長，尚屬首次。（編輯：陳家倫/邱國強）1070620

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