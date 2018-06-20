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世新大學刺傷案 被害女學生出庭隔離作證

中央社2018/06/20 18:14
中央社 社會 / NOWnews
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（中央社記者王揚宇台北20日電）台北地方法院今天審理發生在去年12月間世新大學刺傷案。被害人石姓女學生表示，被刺殺至今常做惡夢，擔心被告出獄後會對她和家人不利；陳姓被告的律師指出，被告無殺人犯意。

世新大學陳姓男學生去年12月11日上午持預藏的水果刀，在校內刺傷石姓學妹的頸部等部位遭逮；警方依殺人未遂罪嫌移送台北地檢署。北檢偵辦後在今年3月起訴陳男。

北院今天傳喚石女出庭隔離作證；她說，被刺殺後至今仍常常做惡夢，路上有人接近就會膽顫心驚，連異性接近都會讓她感到害怕，擔心陳男出獄後會對她和家人不利。

石女指出，陳男去年9月、10月間，曾跟蹤她到家門口，自己無數次向陳男表明，不想和他有任何接觸，但他道歉完後又會說「能不能當朋友」，甚至家人還向他的家長請求「不要讓他打擾我」。

陳男的辯護律師則說，案發當天石女穿帽T，陳男無從判斷她的頸部正確位置，沒有特別瞄準頸部攻擊，而是在情急下隨手揮刀，被告跟她並無難解的仇恨，沒有殺人的犯意；陳男則說「她講話沒有針對問題本身回答」，但意思為何，他未多做說明。

北院針對此案曾在4月開庭審理，當時陳男表示，當時是一時氣憤才不小心傷害石姓學妹，沒有殺人意圖。（編輯：方沛清）1070620

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