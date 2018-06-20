國泰金估全年GDP維持2.3% 三個因素央行有升息

國泰金 (2882-TW) 今天舉行 2018 年第二季台灣「經濟氣候暨金融情勢」發表會，徐之強表示，國際政經事件不確定，導致近期金融市場波動加大。有鑑於全球景氣與企業獲利基本面穩定，且美元升勢趨緩有利緩和 EM 貨幣貶勢，台幣 NEER(有效匯率) 升值壓力應可減輕，但利率市場緊縮壓力增加。綜合以上，在股匯市穩定下，預期 2018 年第三季金融情勢保持穩中略趨緊，整體狀況較第 二季改善。

國泰臺大產學合作計畫協同主持人徐之強今 (20) 日表示，研究團隊維持 2018 年台灣經濟成長率 (GDP) 2.3% 預測值不變，研判全年成長率有 80% 的機率落在 2.0%~3.0% 之間。此外，團隊也認為經濟成長率佳、通膨及美國升息等 3 個因素，造成央行今年有跟進升息的壓力。

徐之強進一步表示，預估第二季 GDP 季增率延續前一季弱勢，不過隨貿易戰不確定性減緩，企業信心將好轉，股市樂觀情緒反彈也有利消費回升，下半年經濟動能可望逐步改善，景氣衰退機率降至 5% 以下。綜合以上，維持 2018 年台灣經濟成長率 2.3% 預測值不變，並上調預測下界至 2.0%，研判有 80% 的機率落在 2.0%-3.0% 之間。

美國可能加入升息，台灣央行本周四又將召開理監事會，外界關切台灣是否會跟進升息？

徐之強認為，台灣央行確實面臨升息壓力，主要是因台灣經濟成長率佳，第一季經濟成長率年成長 3％，已超過潛在 GDP 成長率；其次，主計總處上修今年通貨膨脹率預測至 1.49%，創 2013 年以來新高，且油價上漲也讓民眾感受通膨壓力；此外，全球貨幣政策轉向態勢漸趨明朗，市場對美國升息預期仍高，今年預估有 3 到 4 次升息，將造成台美利差逐漸擴大，這 3 個因素都將是台灣央行今年跟進升息的壓力。

談到影響 2018 年經濟成長的主要因素，徐之強認為有四，分別是：(1) 美、中在經濟與政治上的角力一旦擦槍走火，恐造成全球經濟與金融市場動盪，(2)Fed 升息步伐與速度若超乎預期，恐造成金融市場緊縮而壓抑成長動能，(3) 義大利民粹政府將挑戰歐盟財政體制，若南歐債市壓力上升，可能影響歐洲景氣復甦，(4) 油價若持續上漲，不僅將形成通膨壓力，恐進一步壓抑需求的成長幅度，(5) 國內財經政策 (如：供電) 的調整與執行，及兩岸非經濟因素干擾持續。